Le célèbre artiste est un boxeur.

Toujours le même : Stefan Raab se mesure à un boxeur aguerri dans le ring. De manière inhabituelle, l'artiste manque rapidement de souffle, ce qui nuit considérablement à sa performance en boxe. Cependant, il montre également les traits que le public adore et suscite l'excitation pour son prochain spectacle.

Une fois de plus : Stefan Raab fait son grand retour sur la scène en prime time de RTL - et avec un boum. L'animateur met en scène un spectacle spectaculaire. Après un rétrospective de sa carrière remarquable, il descend des cieux dans l'arène, initialement enveloppé de lumière vive et d'une robe de boxe, puis le rideau tombe, et Raab révèle - à la surprise de beaucoup - sa silhouette impressionnante. Cependant, malgré une forme étonnante pour son âge, le sexagénaire de 57 ans semble avoir négligé l'entraînement et la condition physique en boxe.

Naturellement, il convient de comparer ses compétences en boxe à son âge. Comme lors de leur précédente rencontre il y a 17 ans, Raab se déplaçait bien au premier round, décrivant des cercles en marche arrière autour de Regina Halmich, qui tentait de combler l'écart de portée avec des avancées rapides. During this time, Raab a connu ses meilleurs moments en portant des directs précis qui ont pris Halmich au dépourvu et lui ont montré que la "Killerplautze" avait de la puissance derrière ses coups.

Cependant, lorsque le direct ratait sa cible et que Halmich se baissait dessous, ce qu'elle réussissait souvent à faire grâce à sa silhouette mince, Raab avait la garde baissée. Il a probablement subi une côte fêlée suite à l'un des coups de corps puissants de Halmich, selon les dires de son entraîneur après le combat. Raab lui-même a admis lors de la conférence de presse d'après-combat être "un peu endolori", ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'a pas ressenti de douleur pendant le combat.

Ce que Raab a manqué le plus dans ce combat, c'est l'endurance. Après seulement une minute, le sexagénaire de 57 ans semblait épuisé et haletait fortement. Il avait passé les 20 dernières minutes à interpréter un set de chansons dynamiques, ce qui a peut-être contribué à conserver son énergie pour le combat. Sans une endurance suffisante, Raab a eu du mal à suivre un direct réussi avec une combinaison correspondante de son puissant droit. Les attaques de Raab étaient rares, et l'aimé animateur s'est avéré être un faible adversaire pour Halmich, qui le repoussait constamment.

L'esprit indomptable persiste

Halmich, quant à elle, a impressionné sur tous les plans, ne laissant aucun doute sur qui était le boxeur professionnel et qui était l'amateur dans cette situation. Pour elle, Raab n'était qu'une cible statique, rien de plus qu'un sac de frappe vivant. Finalement, le combat n'a été qu'un moyen d'atteindre une fin. Le clou du spectacle était le spectacle de Raab, qui culmine maintenant dans un nouveau spectacle hebdomadaire où l'animateur allemand affrontera à nouveau des adversaires. Si un prix élevé est en jeu, peut-être Raab

