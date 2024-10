Le célèbre acteur de Broadway Gavin Creel, célèbre pour ses rôles dans Hello, Dolly! et Serveuse, est décédé à l'âge de 48 ans.

Matt Polk, au nom du partenaire d'Alex Temple Ward, Creel, a confirmé à CNN que ce dernier était décédé dans sa résidence de Manhattan un lundi. Creel était un performer de Broadway distingué, connu pour son zèle inarrêtable, sa ferveur et son énergie inépuisable sur scène, tout en dédiant son temps en dehors de la scène à l'activisme et à l'engagement communautaire.

Un avis de décès fourni par Polk décrivait Creel comme suit : "Une star de Broadway célébrée, ses performances sur scène irradiaient une vivacité inextinguible, une passion et une vitalité inépuisable, tandis que sa vie en dehors de la scène était dédiée à l'action en faveur des droits et au service communautaire."

Creel a été diagnostiqué avec une forme rare et agressive de sarcome en juillet 2024 et a subi un traitement à l'hôpital Memorial Sloan Kettering, selon l'avis de décès.

En interprétant pour la première fois le rôle de Jimmy Smith dans la production théâtrale de "Thoroughly Modern Millie" en 2002, Creel a fait ses débuts à Broadway dans une performance qui lui a valu une première nomination aux Tony Awards dans la catégorie meilleur acteur principal dans une comédie musicale. Connu pour sa polyvalence, il a excellé dans des rôles comiques et dramatiques dans de nombreuses productions renommées à Broadway et à l'Ouest End.

Creel a reçu une deuxième nomination aux Tony Awards en 2009 pour son rôle de Claude Hooper Bukowski dans la revival de Broadway de "Hair". En 2014, il a remporté un Olivier Award pour le meilleur acteur dans une comédie musicale pour son interprétation d'Elder Price dans "The Book of Mormon". En 2017, il a remporté son premier Tony pour son interprétation de Cornelius Hackl dans la revival de "Hello, Dolly!" aux côtés de Bette Midler et David Hyde Pierce.

During his acceptance speech for his first Tony, Creel thanked the musical theater department at his alma mater, the University of Michigan school of Music, Theater and Dance, mentioning that his education there "changed my life forever."

Hannah Waddingham, star of "Ted Lasso" and a seasoned stage actress, expressed her disbelief over Creel's passing on her Instagram on Monday, writing, "My heart is aching for you tonight, my friend. I'm so deeply saddened that you were taken away so soon. I will never forget you as long as I live."

Creel played the role of Dr. Pomatter in Sara Bareilles’ 2019 Broadway production of “Waitress” and reprised the role on London’s West End in 2020. His obituary referred to Bareilles as his "friend and artistic kindred spirit."

Together, Creel and Bareilles starred in the 2022 Broadway production of Sondheim and James Lapine’s “Into the Woods.”

The obituary concluded, "Gavin lived his life with joy, ethical integrity, humor, quick wit, and elegance. His radiant presence and selfless nature will be deeply missed by all who knew and cherished him."

Creel est surviv

Lire aussi: