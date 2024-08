Le carburant E10 à un prix abordable inférieur à 1,69 EUR: ADAC annonce une réduction des coûts du carburant

De nombreux automobilistes se réjouissent : le carburant E10 est généralement moins cher que 1,69 euro le litre dans les stations-service allemandes, un prix équivalent à celui de la dernière période de fête il y a deux ans. Selon l'ADAC, le diesel est actuellement à un prix moyen de 1,56 euro le litre, un prix que l'on n'avait plus vu depuis juin 2023.

L'ADAC attribue la baisse des prix des carburants à des prix du pétrole stables depuis un certain temps, notamment en raison d'une demande mondiale diminuée, en particulier sur les marchés clés comme la Chine, et d'une production d'huile stable dans les pays de l'OPEP. De plus, le dollar est actuellement en baisse par rapport à l'euro.

Cependant, il est incertain que les prix continueront de baisser ou augmenteront bientôt. Cela dépendra des tendances économiques mondiales à venir, des conflits géopolitiques et des plans de production des principaux pays exportateurs de pétrole.

L'ADAC recommande de faire le plein entre 19h et 20h ou 21h et 22h. Intriguant, les prix du carburant augmentent d'environ six centimes par litre à 7h du matin.

La baisse actuelle des prix des carburants, selon l'ADAC, est en partie due à une demande mondiale diminuée, en particulier sur les marchés clés comme la Chine. En raison des incertitudes économiques et géopolitiques mondiales persistantes, il est incertain que cette baisse des prix des carburants se poursuivra ou connaîtra une inversion prochaine.

