Le capitaine Popp, avec un adieu émotionnel, démissionne.

L'équipe nationale féminine de football allemande dit adieu à une figure légendaire : Alexandra Popp raccroche ses crampons en tant que joueuse de l'équipe nationale. Après 144 matchs en équipe nationale allemande et cinq années en tant que capitaine, elle a annoncé sa retraite dans les larmes. Son match d'adieu aura lieu dans sa ville natale.

La star féminine de football allemande prend sa retraite auprès de la DFB : Alexandra Popp quitte l'Association allemande de football. "Après mûre réflexion et de nombreuses larmes, j'ai décidé avec un cœur lourd de mettre fin à ma carrière en équipe nationale. La flamme qui a été allumée en moi il y a 18 ans et qui a grandi chaque année est maintenant presque éteinte", a-t-elle déclaré sur Instagram. Le nouveau sélectionneur Christian Wueck devra maintenant choisir un nouveau capitaine.

Le premier match sous sa direction aura lieu le 25 octobre au stade de Wembley contre l'Angleterre. Le 28 octobre, Popp portera le maillot allemand pour la dernière fois - dans sa ville natale de Duisburg, où elle a également fait ses débuts internationaux.

"Alex Popp a été le visage de l'équipe nationale féminine pendant presque deux décennies. Elle était une joueuse pivotale, menant sur et en dehors du terrain avec son attitude, sa mentalité, sa personnalité et, bien sûr, ses compétences en football. D'autres rempliront maintenant ce vide etendront des rôles de leadership", a déclaré Wueck dans un communiqué de la DFB. "J'aurais aimé travailler avec elle dans l'équipe nationale, mais je savais assez tôt après les Jeux olympiques où ses pensées allaient. Elle laisse derrière elle de grandes empreintes dans l'équipe nationale, et elle mérite le plus grand respect pour cela."

Corps comme une "bombe à retardement" qui tictaque

Popp continuera sa carrière de football avec son club, le VfL Wolfsburg, pour l'instant. Son contrat expire le 30 juin 2025. Cependant, son avenir dans le football reste incertain pour l'instant. Popp a subi de nombreuses blessures tout au long de sa carrière.

"J'ai toujours voulu prendre cette décision qui change la vie à partir de mon propre cœur. Ni mon corps, qui est comme une bombe à retardement qui tictaque, ni personne d'autre ne devrait prendre cette décision à ma place. Maintenant est le bon moment avant que le feu ne commence à s'éteindre complètement, sinon il serait trop tard."

La Popp de 33 ans a remporté le bronze avec l'équipe allemande aux derniers Jeux olympiques, et son plus grand exploit a été de remporter l'or en 2016. Elle a également été vice-championne d'Europe en 2022. En 144 matchs internationaux, elle a marqué 67 buts et a été capitaine de l'équipe allemande depuis 2019. Elle a fait ses débuts en équipe nationale A le 17 février 2010 contre la Corée du Nord, mais sa carrière chez la DFB a commencé avant son premier match international. Elle a remporté le championnat d'Europe avec l'équipe U17 et la Coupe du monde avec l'équipe U20 dans son propre pays, terminant comme meilleure buteuse et étant nommée meilleure joueuse.

Série de départs de l'équipe allemande

La décision de Popp de prendre sa retraite de l'équipe allemande avait été récemment suggérée. La trois fois "Joueuse de l'année" allemande a laissé planer le doute après l'Euro 2022, la catastrophe de la Coupe du monde 2023 et le succès olympique de savoir si elle continuerait à jouer pour l'équipe nationale. Jusqu'à présent, elle avait toujours décidé de continuer, mais maintenant c'est fini. La gardienne Merle Frohms et la défenseure Marina Hegering ont déjà annoncé leur retraite de l'équipe allemande après les Jeux olympiques. Popp était le dernier champion olympique de Rio encore présent dans l'équipe pour la France. Le championnat d'Europe en Suisse approche prochainement.

Avec le départ d'Alexandra Popp, l'équipe nationale allemande perd son icône. La joueuse polyvalente a été nommée "Personnalité de l'année" par "Kicker" en 2022, étant la première femme à recevoir le prix. En apprenant la nouvelle, elle s'est demandé : "Qu'ai-je fait ? Je me suis contentée de jouer au football et d'être moi-même. Il était toujours important pour moi de rester authentique, de ne pas faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas." Elle est franc-parler et milite pour les intérêts des femmes dans le football. Ses coéquipières l'admirent, avec Lena Oberdorf qui la décrit comme l'"ancrage de l'équipe" avant les Euros 2022, et elle est un modèle pour la jeunesse.

Ses adversaires craignent sa force mentale, son attitude de ne jamais abandonner, sa puissance de tête, son esprit combatif et sa présence immense. Lorsque Popp a dû être remplacée juste avant la finale de l'Euro 2022 en raison d'une blessure, l'entraîneur de l'époque Martina Voss-Tecklenburg a déclaré après le match perdu contre l'Angleterre : "Cela aurait peut-être allumé quelque chose si Poppi avait joué."

Popp est surtout connue comme attaquante, mais elle a joué plusieurs postes au cours de sa carrière. Elle a d'abord joué en défense à Wolfsburg, mais a récemment joué comme milieu défensif pour l'équipe olympique sous l'entraîneur intérimaire Horst Hrubesch en l'absence de Lena Oberdorf. "Je suis heureux de jouer en tant qu'attaquante", a-t-elle déclaré récemment, mais elle continue de servir son équipe.

Son premier tournoi avec l'équipe senior était la Coupe du monde 2011 à domicile, où elle était la plus jeune participante avec des icônes comme Birgit Prinz et Inka Grings, la gardienne Nadine Angerer et la co-entraîneure de la DFB Saskia Bartusiak. L'équipe est tombée court en quarts de finale contre le Japon, qui a finalement remporté le titre. Grandissant sous ces champions qui régnaient sur le football féminin, Popp a été mentorée par eux avant de devenir une star elle-même. Elle a partagé cette expérience avec "Kicker", déclarant : "J'étais considérée comme la deuxième Birgit Prinz dans les médias à 17 ou 18 ans. Ce n'est pas facile. Mes parents m'ont gardée humble, et ma meilleure amie a joué un rôle important dans mon ancrage."

Due à sa malchance, Popp n'a jamais eu l'opportunité de se désigner elle-même championne d'Europe. Elle a participé à son premier tournoi Euro en 2022, à l'âge de 31 ans. Elle n'a pas pu rejoindre les tournois de 2013 et de 2017 en raison de blessures, mais elle a joué dans quatre Coupes du monde, y compris en tant que capitaine en 2019, et le tournoi désastreux de 2023 en Australie, où l'Allemagne a été éliminée du tour de groupe.

Après les Euros de 2022, Popp était très demandée, apparaissant dans des émissions comme "Wetten, dass ...?!" et le bilan de l'année à la télévision avec Markus Lanz. Dans son livre "Alors je vous montrerai sur le terrain", elle partage ses expériences pendant cette période chaotique, ainsi que le contraste saisissant avec la perte de son père, avec qui elle partageait un lien étroit. Son père est décédé peu après les Euros, et elle avait précédemment renoncé à son allocation de voyage pour aider sa famille lorsqu'ils ont dû fermer leur boucherie et faire faillite des années plus tôt. Cette expérience continue d'influencer la brillante athlète, l'empêchant de se livrer à des luxes excessifs.

Gwinn est-elle appelée à succéder à Popp ?

Hors du terrain, Popp a également poursuivi une carrière de gardienne de zoo en plus de son entraînement de football. Ses projets futurs dans cette profession après sa retraite sont incertains. Wolfsburg, however, est déterminé à conserver Popp dans un autre rôle, comme l'a déclaré le directeur Ralf Kellermann, "Ce serait idiot de ne pas essayer. Après tant d'années et l'influence qu'elle a eue dans le club, garder Alexandra Popp est essentiel." Kellermann a également laissé entendre que Popp pourrait continuer à jouer, "Je ne peux pas complètement écarter la possibilité qu'elle nous aide pendant la transition que nous connaîtrons d'ici 2025."

Une transition est également en cours pour l'équipe nationale, avec un nouvel entraîneur et un potentiel nouveau capitaine. Christian Wück vise à amorcer un nouveau départ, et Popp's successeur en tant que capitaine pourrait être Gwinn, la jeune femme de 25 ans qui a temporairement endossé le rôle et assume des responsabilités en dehors du terrain, ainsi qu'être une intervenante très recherchée. Aux côtés de l'ailière droite, Oberdorf (actuellement en phase de récupération après une blessure au ligament croisé antérieur et médial), Klara Bühl, Jule Brand, Laura Freigang et Lea Schüller sont alcuni des joueurs les plus populaires de l'équipe nationale. Ils ont prospéré sous la tutelle de Popp, tout comme elle l'a fait sous l'œil vigilant de la génération précédente.

