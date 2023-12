Le capitaine européen Thomas Bjorn espère une Ryder Cup à l'épreuve du Brexit

Toutes les générations de stars européennes, de Seve Ballesteros à Colin Montgomerie, en passant par Ian Poulter et Rory McIlroy, ont porté les couleurs bleu et or et se sont tenues avec fierté pendant que l'"Hymne à la joie" - l'hymne officiel de l'UE - était joué en leur honneur lors des cérémonies d'ouverture et de clôture.

Mais tout cela ne semble-t-il pas un peu dépassé, voire maladroit, après le Brexit ?

Les Britanniques ont voté en faveur de la sortie de l'UE lors d'un référendum historique en 2016 et les fonctionnaires de Bruxelles prévoient que le processus de sortie sera achevé d'ici la fin de l'année 2020.

Dès le départ, le Tour européen de golf a insisté sur le fait que le Brexit n'aurait aucun impact sur la Ryder Cup en termes de qualification, de format ou de couleurs d'équipe.

Thomas Bjorn, capitaine de l'équipe européenne en 2018, s'est fait l'écho de ce sentiment lors d'un entretien avec Shane O'Donoghue, de CNN Living Golf.

Le Danois de 46 ans admet que ce n'est pas son rôle de discuter des tenants et aboutissants de la politique européenne, mais il pense que son équipe se présentera en France en septembre prochain dans le même esprit que les équipes qui l'ont précédée.

"Se retrouver dans cette salle d'équipe et dans cet environnement représente, je pense, tout ce qu'il y a de bien en Europe", déclare Bjorn, qui a remporté trois Ryder Cups en tant que joueur et a été vice-capitaine à quatre reprises.

"Les joueurs européens se réunissent au sein de cette équipe, ils sont les plus grands amis au-delà des frontières et ils représentent l'Europe en tant que continent de la meilleure façon possible.

"C'est quelque chose d'unique pour une équipe de Ryder Cup. Nous jouons sous le drapeau européen, mais nous jouons pour l'Europe en tant que continent."

La saveur européenne de la Ryder Cup n'a toutefois pas toujours existé. Fondé en 1927, le tournoi était à l'origine réservé aux joueurs britanniques et américains.

Mais après une période de domination américaine - ils ont remporté 16 des 19 premières éditions - les joueurs irlandais ont été invités à rejoindre les Britanniques à partir de 1973 et, en 1979, le tournoi a été ouvert à l'Europe continentale.

Néanmoins, les joueurs britanniques constituent encore le plus souvent l'essentiel de l'équipe européenne. Lors de la dernière édition à Hazeltine, Minnesota, en 2016, sept des douze joueurs étaient britanniques et le capitaine était également un Britannique, Darren Clarke.

L'European Tour insiste sur le fait que la séparation du Royaume-Uni de l'Union européenne n'aura aucune incidence sur l'éligibilité des joueurs britanniques, car "le critère pour être un Européen en termes de Ryder Cup est un critère géographique, pas un critère politique ou économique".

Les responsables du circuit prévoient également de continuer à utiliser le drapeau de l'UE, qu'ils décrivent comme un "symbole général de l'Europe dans son ensemble".

L'une des plus grandes stars britanniques de l'Europe, Rory McIlroy, a clairement exprimé son point de vue sur le Brexit - et le président Trump - lorsqu'il a tweeté en juin 2016 : "Avec le Brexit et la façon dont se déroule la course à la présidence des États-Unis ... pouvons-nous prendre un mulligan sur 2016 ?"

Un "mulligan" est une seconde chance informelle de jouer un coup de golf après avoir commis une erreur.

Dans le même temps, Bjorn lui-même a réagi négativement au résultat du référendum sur son compte Twitter, en déclarant : "Boris comme premier ministre, Donald comme président. C'est une relation SPÉCIALE ! !! #pasconfiant".

Dix-huit mois plus tard, avec sa casquette de capitaine, Bjorn adopte une approche plus diplomatique du Brexit.

"Quels que soient les événements politiques qui se déroulent dans le monde et les décisions que les gens prennent, ce n'est pas à nous de les commenter ou d'en faire partie", déclare Bjorn, qui est seulement le quatrième homme originaire d'un pays autre que les îles britanniques à être capitaine de l'Europe, après Ballesteros, Jose Maria Olazabal et Bernhard Langer.

"C'est, à mon avis, le plus grand continent du monde et c'est un endroit que j'appelle chez moi. Moi et ces 12 joueurs serons très fiers de représenter chaque personne en Europe pendant la semaine.

Les amateurs de golf européens espèrent certainement que leur équipe de Ryder Cup restera à l'abri du Brexit, étant donné qu'elle a remporté 11 des 19 tournois depuis que la Grande-Bretagne et l'Europe ont uni leurs forces en 79.

La dernière édition a toutefois été remportée par une solide équipe américaine - Jordan Spieth et ses coéquipiers ont infligé une large défaite de 17 à 11 aux hommes de Clarke - et il semble que l'Europe de Bjorn doive être plus unie que jamais si elle veut reconquérir la Ryder Cup.

