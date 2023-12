Le capitaine de Luton Town, Tom Lockyer, est sorti de l'hôpital après avoir subi un arrêt cardiaque lors d'un match de Premier League.

Lockyer s'est effondré à la 59e minute du match de samedi à Kenilworth Road et a été transporté à l'hôpital en ambulance, ce qui a entraîné l'abandon du match sur le score de 1-1.

"Nous sommes heureux d'annoncer que notre capitaine Tom Lockyer a entamé une période de rééducation dans le confort de son domicile après avoir quitté l'hôpital mercredi", a déclaré Luton dans un communiqué jeudi.

"Cette nouvelle encourageante fait suite à une procédure réussie qui a eu lieu mardi, au cours de laquelle Tom a été équipé d'un défibrillateurcardiaque implantable (ICD) afin d'éviter que l'incident de samedi ne se reproduise.

C'est la deuxième fois en sept mois que Lockyer s'effondre sur le terrain.

Lockyer a souffert d'une fibrillation auriculaire et s'est effondré à la 11e minute de la finale des play-offs de mai contre Coventry. Le joueur de 29 ans a ensuite été opéré et autorisé à rejouer après la promotion de Luton en Premier League.

"Les conseils cliniques que Tom et le club ont pris depuis la finale des play-offs de Championship ont été menés par les cardiologues les plus renommés, qui ont été impliqués à chaque étape, ainsi que par une équipe de consultants multidisciplinaires", ajoute le communiqué de Luton.

"Nous pouvons maintenant confirmer que les tests effectués cette semaine ont révélé que le problème rencontré par Tom samedi était différent de la fibrillation auriculaire dont il a souffert en mai.

La Premier League a annoncé mercredi que le match annulé de samedi serait rejoué dans son intégralité, mais la date du match n'a pas encore été confirmée.

Lockyer a été soigné sur le terrain avant d'être transporté sur une civière, et le match a d'abord été suspendu, les joueurs quittant également le terrain.

Les deux groupes de joueurs sont réapparus une fois le match annulé, faisant le tour du terrain et applaudissant les supporters qui scandaient le nom du capitaine de Luton.

"Le club, Tom et la famille Lockyer aimeraient profiter de cette occasion pour réitérer leurs sincères remerciements à tous les joueurs de Bournemouth, à leurs supporters, aux dirigeants du club et en particulier à leur équipe médicale et au milieu de terrain Philip Billing, qui a été le premier à atteindre Tom sur le terrain et à lui demander de l'aide", poursuit le communiqué de Luton.

"Soutenus par les actions de l'équipe médicale de Bournemouth et des ambulanciers locaux, ce sont finalement les protocoles mis en place et les actions professionnelles de notre propre équipe médicale qui ont donné à Tom cette chance de se rétablir et à qui nous sommes reconnaissants.

"Nous sommes très fiers d'avoir Locks comme capitaine et son leadership se poursuivra sur la touche, où son courage inspirera ses coéquipiers, ses collègues et ses supporters, à partir de samedi.

Luton accueille Newcastle United à Kenilworth Road pour le match de Premier League de samedi.

Les journalistes de CNN Issy Ronald et George Ramsay ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com