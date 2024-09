Le capitaine de bord Cordula Plum n'avait pas l'ambition de devenir une figure exotique.

En grandissant, la jeune Cordula Pflaum avait une fascination indéniable pour les avions. Sa mère devait souvent la conduire devant l'aéroport de Ganderkesee près de Brême sur le chemin de ses leçons de piano. "Je fixais les avions," dit la femme de 54 ans aujourd'hui, "Je suppliais d'y aller." À 19 ans, elle s'est inscrite à l'école de pilotage de Lufthansa à Brême, devenant ainsi la plus jeune étudiante de l'établissement.

À la suite de son diplôme, elle a rejoint les rangs de moins de 20 femmes pilotes chez Lufthansa. Au fil du temps, elle est devenue capitaine de vols charter et, plus tard, en 2008, la première femme capitaine de long-courrier chez Lufthansa. En 2009, elle est devenue la pionnière de la formation dans ce domaine. "Je suis devenue une exception, ce que je n'ai jamais voulu être," reveals Pflaum. Malheureusement, cela n'a pas changé significativement : sur 600 formateurs, seuls quelques-uns sont des femmes. Dans le monde entier, seulement 5,8 % des pilotes sont des femmes.

Esprit pionnier

Pflaum n'a pas reconnu la nature masculine de son domaine choisi. "Je suis allée avec ce que j'aimais," explique-t-elle. Après le lycée, elle a étudié l'ingénierie mécanique et la physique pendant une courte période pour se préparer jusqu'à ce que la formation de pilote commence. "J'ai toujours eu une curiosité pour la technologie et les moteurs," dit-elle. À 18 ans, elle a acheté une vieille Coccinelle Volkswagen et s'est chargée elle-même de l'entretenir. Le vol n'était pas seulement sa passion, mais aussi son ambition de travailler sur les avions. Cependant, son programme de formation ne le permettait pas.

Dans le but d'encourager plus de personnes à poursuivre des carrières qu'ils aiment plutôt que celles dictées par les rôles de genre perçus, Pflaum a co-écrit un livre intitulé "Bonjour, c'est votre capitaine". Elle partage ses expériences dans l'industrie aéronautique, dans l'espoir de servir de modèle. "Nous manquons de modèles féminins suffisants," dit-elle. "Je reçois de nombreux courriers, même une fille de 12 ans m'a écrit récemment."

Le langage joue un rôle crucial dans les choix de carrière, elle en est venue à le réaliser. "Jusqu'à l'année dernière, je me suis désignée comme capitaine ou pilote," mentionne-t-elle. "Pour moi, c'était juste un titre, comme l'anglais 'Captain'." Maintenant, elle se présente comme 'Capitaine' dans le cockpit. "C'est encore difficile pour moi de le dire," admet-elle. "Mais le pouvoir du langage ne doit pas être sous-estimé."

Travail à temps partiel et maternité

Le fait de concilier carrière et famille est un sujet fréquent concernant Pflaum. Elle est mère de deux filles âgées de 18 et 20 ans. "Ce n'est pas une promenade dans le parc," avoue-t-elle. Son mari a adapté son emploi du temps de travail, et ses parents s'occupaient souvent de ses filles. Depuis la 6e année, ses enfants étaient pensionnaires. "Il faut lâcher prise et vouloir le travail," dit-elle. Les modèles de travail à temps partiel et de partage de travail sont également possibles pour les pilotes. "J'ai beaucoup de collègues masculins qui prennent un congé paternité et travaillent à temps partiel," ajoute-t-elle.

Dans l'industrie aéronautique, le genre de Pflaum ne passe pas inaperçu. "Nous travaillons en tant que membres d'équipes constamment changeantes, et le sujet est discuté à chaque vol," mentionne-t-elle. Intéressamment, il y avait déjà des femmes dans le cockpit bien plus tôt : la Française Élie Deroche est devenue la première femme au monde à obtenir un brevet de pilote en 1910 et a effectué un vol en solo, tandis que Melli Beese est devenue la première femme pilote allemande à obtenir un brevet l'année suivante. En 1988, Nicola Lisy et Evi Hetzmannseder sont devenues les deux premières femmes pilotes de Lufthansa.

En septembre, Pflaum débutera un nouveau cours de formation, apprenant à faire voler l'Airbus A380, le plus grand avion de passagers du monde, avec une capacité jusqu'à 853 passagers. "Je suis excitée de m'immerger dans la dernière technologie," dit-elle. Le vol reste son travail de rêve : "Chaque fois que je roule sur la piste de décollage et que j'ouvre les gaz, c'est comme la plus magique des expériences."

Malgré être une pionnière dans son domaine, Cordula Pflaum a fait face à un manque de modèles féminins dans l'industrie aéronautique. "Nous avons besoin de plus de femmes pour voir que c'est possible pour elles aussi," insiste-t-elle, mettant en évidence l'importance de la représentation.

De plus, Pflaum reconnaît l'importance du langage dans la construction de sa carrière, en particulier dans les domaines dominés par les hommes. "Nous devons utiliser un langage qui nous puissante et reflète notre position," dit-elle, en défendant l'utilisation de titres comme 'Capitaine' pour affirmer son rôle et ses contributions.

