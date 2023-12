Le capitaine américain Steve Stricker, vainqueur de la Ryder Cup, s'estime "chanceux" d'être en vie après une grave maladie

S'adressant à Wisconsin.Golf, le joueur de 54 ans a expliqué que l'inflammation de son cœur l'avait conduit à deux séjours à l'hôpital en novembre de l'année dernière.

Stricker a déclaré que cette "mystérieuse affection" - qui s'est traduite par un rythme cardiaque irrégulier, une montée en flèche du nombre de globules blancs et une baisse du nombre de cellules hépatiques - lui a fait perdre 25 livres, le ramenant au "poids d'un lycéen de première année".

Il a été admis à l'hôpital en novembre. Après 11 jours à l'hôpital universitaire UW Health, Stricker est sorti de l'hôpital la veille de Thanksgiving, pour y être réadmis trois jours plus tard.

"Les chiffres de mon foie ont commencé à s'aggraver. Mon taux de globules blancs était très élevé. Je luttais contre quelque chose, mais ils n'arrivaient pas à trouver ce que c'était. Mon foie se dégradait. J'ai eu la jaunisse. J'étais jaune et je faisais pipi couleur Pepsi", a déclaré Stricker.

"Plusieurs fois, je me suis demandé : Qu'est-ce qui se passe ? Tout va de travers'. Ce n'était pas drôle. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas où cette route vous mène.

"Je n'ai jamais pensé que je ne sortirais pas de là. Mais je n'ai pas mangé pendant deux semaines. Je n'avais plus d'énergie ni d'appétit pour manger. J'avais du mal à me lever et à marcher à cause du cœur. Je faisais quelques pas dans la salle de bains de ma chambre et j'étais à bout de souffle. J'étais assez malade, d'après ce qu'on m'a dit".

Il a ajouté : "J'ai l'air d'un homme de 85 ans, mec. J'ai la peau qui pend".

Stricker est sorti de l'hôpital depuis, mais il dit qu'il ne peut toujours pas manger de nourriture solide.

"J'ai de la chance", a déclaré Stricker. "J'ai l'impression que les choses vont dans la bonne direction. Il faut juste que je donne du temps au temps".

Il a ajouté : "Mon cœur est en rythme maintenant... il a fait des sauts de puce de Thanksgiving jusqu'à la veille de Noël. Je touche du bois et je prends moins de médicaments. Le taux d'inflammation qu'ils peuvent déterminer par des analyses de sang indique que mon inflammation diminue.

"Et ce doit être le cas parce que je me sens mieux. Je marche un peu. Je commence à être un peu plus actif et à développer une tolérance un peu plus grande. Les choses vont donc nettement mieux.

