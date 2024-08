- Le candidat du Parti vert de Thuringe préconise une forme de paix autoritaire, selon le BSW.

La dirigeante du parti Vert en Thuringe, Madeleine Henfling, a fustigé Katja Wolf, candidate de l'Alliance pour l'Avenir, pour sa position sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Selon Henfling, lors d'une interview sur ntv et Antenne Thuringe TV, la position de Wolf permettrait essentiellement à Poutine de mettre fin à la guerre victorieusement, car l'Ukraine cesserait de recevoir une aide cruciale.

Wolf, représentant l'Alliance pour l'Avenir, s'oppose à l'envoi d'armes supplémentaires en Ukraine. Elle a défendu cette position en déclarant : "À mon avis, la seule solution est la diplomatie." Un conflit supplémentaire ne pourrait qu'entraîner plus de pertes. Lorsqu'on l'a interrogée sur d'éventuelles concessions territoriales pour la paix, elle a reconnu : "Oui, cela pourrait impliquer des compromis si des accords diplomatiques sont conclus." Quoi qu'il en coûte, elle a affirmé qu'il n'y avait pas d'autre solution.

Wolf qualifie l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) de parti fasciste.

Les élections régionales auront lieu dimanche en Thuringe et en Saxe. L'Alliance pour l'Avenir pourrait potentiellement influencer la formation du gouvernement dans les deux régions. En Thuringe, les sondages suggèrent qu'il pourrait y avoir une course serrée entre l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) et le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) pour la deuxième place. Si le SPD dépasse la CDU, Wolf vise le poste de Ministre-Président.

Wolf a exclu une autre coalition avec l'AfD lors de l'émission télévisée. Elle a condamné la branche thuringienne de l'AfD, la qualifiant d'inapte au gouvernement, "parce qu'elle est fondamentalement fasciste". Lors d'une précédente émission télévisée de MDR, Wolf a suscité la controverse en n'excluant pas explicitement l'accord sur des propositions législatives de l'AfD si elles semblaient justifiables.

Malgré le potentiel de l'Alliance pour l'Avenir pour influencer la formation du gouvernement en Thuringe, Madeleine Henfling du parti Vert critique la position de Katja Wolf sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, affirmant qu'elle pourrait involontairement conduire à une victoire pour Poutine et à l'interruption de l'aide cruciale pour l'Ukraine. En revanche, Wolf prône la diplomatie comme seule solution, reconnaissant que la paix pourrait exiger des compromis, même s'ils sont inconfortables.

