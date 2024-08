- Le candidat du Parti vert: BSW est proche d'une secte

Les Verts de Thuringe voient l'État libre à un carrefour pour les élections du 1er septembre. Il s'agit de stabilité et de défendre la démocratie et la diversité contre l'extrême droite, a déclaré la vice-présidente du Bundestag Katrin Göring-Eckardt lors du lancement de la campagne électorale des Verts à Erfurt. "C'est l'une des campagnes les plus difficiles que nous ayons jamais menées." Si l'AfD parvient à obtenir un tiers des sièges dans le nouveau parlement, elle aura une majorité de blocage et essaiera de miner le système judiciaire, a mis en garde Göring-Eckardt. Elle a accusé l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) du Parti de gauche de propagande du Kremlin.

Le candidat principal des Verts et actuel ministre de l'Environnement et de l'Énergie, Bernhard Stengele, a déclaré au sujet de la BSW : "Ce n'est pas un parti à mes yeux, c'est déjà proche d'une culte." Il a décrit le débat actuel sur la paix comme incité. Soutenir l'Ukraine dans la guerre d'agression russe, c'est faire œuvre de paix, a-t-il déclaré. "Nous sommes du côté de ceux qui sont attaqués, et nous ne reculerons pas face à cela."

Stengele et le candidat principal des Verts et député d'État, Madeleine Henfling, ont mis en avant les succès des Verts au sein du gouvernement de l'État, tels que l'extension des énergies renouvelables. Tous les partis ont le climat, l'environnement et la protection de la nature dans leurs programmes, mais personne ne les met en œuvre quand il faut vraiment s'y mettre, a déclaré Stengele. Les Verts ont veillé à ce que la Thuringe soit maintenant un État respecté dans la conférence des ministres de l'Environnement et auprès des conservateurs de la nature. Les Verts se présentent aux élections avec le duo Stengele et Henfling en tête. En Thuringe, un nouveau parlement d'État sera élu le 1er septembre. Selon les derniers sondages, les Verts, qui gouvernent actuellement avec le Parti de gauche et le SPD dans un gouvernement minoritaire, doivent craindre de ne pas être réélus au parlement.

