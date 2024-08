- Le candidat démocrate Harris réfléchit à des membres potentiels du cabinet républicain

Candidate à la présidence Kamala Harris, dans sa première émission de télévision depuis son élection, a déclaré qu'en cas de succès, elle pourrait intégrer un républicain dans son cabinet. Elle a déclaré : "Il reste 68 jours avant l'élection, pas besoin de brusquer le cheval avant la charrette." During l'interview, elle a souligné l'importance des points de vue et des expériences diversifiés dans les prises de décision importantes, déclarant : "Je pense que ce serait avantageux pour le public américain d'avoir un républicain dans mon cabinet."

Campagne dans un État compétitif

L'intégralité de l'interview de CNN sera diffusée jeudi soir (heure locale / passage à vendredi à 3h00 CEST), CNN ayant déjà diffusé des extraits choisis de l'entretien avec la journaliste de CNN Dana Bash. Dans l'un de ces extraits, Harris a également confirmé que ses convictions politiques étaient restées constantes. L'entretien commun avec le colistier de Harris, Tim Walz, a eu lieu à Savannah, en Géorgie. Harris est actuellement en train de promouvoir sa campagne dans l'État.

État pivot

La Géorgie est considérée comme un -État indécis, un facteur crucial pour l'élection présidentielle du 5 novembre. La plupart des 50 États sont fermement acquis aux républicains ou aux démocrates, tandis que quelques-uns restent indécis. Des combats acharnés sont prévus dans les États de Pennsylvanie, Arizona, Michigan, Nevada, Caroline du Nord et Wisconsin, ainsi que dans la Géorgie.

Débat télévisé de septembre

Récemment, le candidat républicain Trump a répété ses critiques contre l'absence de Harris dans les interviews formelles dans son nouveau rôle. En réalité, le représentant démocrate n'a fait que des apparitions lors d'événements de campagne organisés dans des environnements contrôlés. Dans les semaines à venir, Harris devra faire ses preuves dans des situations où elle n'est pas entièrement sous le contrôle de son équipe de campagne. Cela comprend un débat télévisé prévu contre Trump le 11 septembre en Allemagne.

