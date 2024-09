Processus démocratiques régionaux, ou en termes simples, élections régionales - Le candidat de l'AfD, Nockemann, plaide pour l'abolition des pare-feu.

Le candidat AFD en tête pour les élections régionales de Hambourg de 2025, Dirk Nockemann, plaide pour la suppression des "barrières", suite au bon score de son parti en Saxe et en Thuringe. Il a critiqué ceux qui s'accrochent à des "barrières anti-démocratiques", ignorant la volonté du peuple, en déclarant : "Ils causent des dommages irréparables à notre démocratie". Le sexagénaire a exprimé ces sentiments après les premières projections. Il est grand temps de mettre fin aux pratiques d'exclusion.

Il a également félicité ses "collègues AFD de Thuringe et de Saxe" pour leur succès électoral. Il a mis en avant que l'AFD en Thuringe a remporté une victoire écrasante. Il a également reconnu l'amélioration de son parti en Saxe depuis 2019. Après ces élections, il a déclaré : "Notamment, les citoyens de l'est sont fatigués des barrières, ils aspirent à un changement de pouvoir, avec une AFD solide au pouvoir."

En Thuringe, le parti conservateur est devenu la force la plus puissante dans une élection régionale pour la première fois. Selon les prévisions d'ARD et de ZDF, ils sont en tête avec 31,2 à 33,1 pour cent (2019 : 23,4 pour cent). En Saxe, ils font également des progrès et sont en concurrence serrée avec la CDU pour la première place. Là, la CDU est à 31,6 à 31,7 pour cent (2019 : 32,1 pour cent), tandis que l'AFD est tout près avec 30,4 à 31,4 pour cent (27,5).

Dirk Nockemann a exprimé son excitation quant au succès de l'AFD à la fois en Thuringe et en Saxe, en déclarant : "Les citoyens de l'est aspirent à un parti comme l'AFD pour apporter un changement, fatigués des barrières existantes". Dans son discours de célébration, il a également félicité ses "collègues AFD" pour leurs victoires significatives dans ces élections.

Lire aussi: