Le candidat de l'AfD en Thuringe Höcke annule le débat prévu avant le vote

Les diffuseurs ont annoncé que Höcke avait initialement cherché à annuler le débat prévu pour lundi. Au début, il a invoqué des raisons personnelles, mais il a refusé de fournir plus de détails lorsqu'on lui a demandé. Cependant, il s'est finalement retiré de l'événement mardi et l'a purement et simplement annulé mercredi. Auparavant, la figure proéminente de l'AfD en Thuringe avait participé à l'"Arène électorale" sur MDR télévision lundi.

De même qu'en Saxe, la Thuringe verra un nouveau parlement régional élu dimanche prochain. Selon les sondages pour l'élection en Thuringe, l'AfD est en tête avec environ 30 pour cent. Cela les place devant la CDU, dirigée par leur candidat principal Mario Voigt, l'Alliance pour la Thuringe (BSW) de Sahra Wagenknecht et le Parti de gauche, dirigé par le ministre-président Bodo Ramelow. Le SPD ne parvient qu'à franchir le seuil de cinq pour cent, tandis que les Verts et le FDP risquent de ne pas revenir au parlement régional d'Erfurt.

Malgré sa tête d'affiche en Thuringe, l'AfD, Höcke, s'est retiré d'un débat prévu sur MDR télévision, invoquant des raisons personnelles.

