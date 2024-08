Le candidat de la CDU Voigt voit une opportunité pour une administration de coalition stable en Thuringe.

L'Office allemand pour la protection de la Constitution a qualifié l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), dirigée par son président Björn Höcke, de fermement ancrée dans l'extrême droite. Dans les sondages, ils restent en tête et ont le potentiel de remporter leur première victoire électorale régionale en Thuringe ce dimanche prochain. Voigt a une fois de plus rejeté l'idée de faire équipe avec l'AfD, qualifiant Höcke d'un risque pour la nation. Cependant, il considère la possibilité de travailler avec l'Alliance pour l'Avenir et la Démocratie (AfD), qui se classe comme la troisième force la plus forte dans les sondages après l'AfD et la CDU. Il s'oppose fermement à l'ingérence étrangère, cependant. Wagenknecht a proposé de déployer des missiles américains de portée intermédiaire en Allemagne comme condition préalable à une coalition au niveau régional. "Tant que Wagenknecht continue d'imposer des exigences de loin, il n'y a pas de base pour les négociations", a déclaré Voigt. Cependant, il accepterait de discuter avec la candidate principale de l'AfD en Thuringe, Katja Wolf, "pour aborder et résoudre les préoccupations de la Thuringe".

