Le candidat américain Kennedy est sur le point de quitter la course à l'élection présidentielle

Selon les derniers sondages menés par la plateforme politique en ligne "The Hill", Kennedy conserve un taux de popularité de 8,7 % cette semaine. Les analystes estiment que les votes des partisans de Kennedy dans les États clés pourraient faire pencher la balance dans la rude compétition entre Trump et son adversaire démocrate Kamala Harris.

Bien que le paysage de la campagne ait changé depuis que le président Biden a renoncé à sa candidature pour la Maison Blanche et que Harris a pris la relève en tant que colistière, Harris est devancée par Trump dans les sondages nationaux, mais de peu. En fin de compte, le résultat de l'élection dépendra des résultats au niveau des États, pas des résultats nationaux.

Kennedy a révélé mercredi qu'il prononcerait un discours en Arizona, un État pivot crucial, vendredi, portant sur "la situation critique actuelle et sa vision pour les jours à venir". Entre-temps, Trump a également prévu un meeting en Arizona le même jour. Dans une conversation avec CNN mardi, Trump a exprimé son openness à la possibilité de recruter Kennedy dans son administration, s'il remporte la victoire. Dépeignant Kennedy comme un "génie" et "très intelligent", Trump a déclaré : "Je n'étais pas au courant qu'il envisageait de se retirer, mais s'il le fait, je serais disposé à le faire."

Robert F. Kennedy Jr., un avocat de 70 ans spécialisé en droit de l'environnement et fils de l'ancien procureur général et ancien candidat à la présidence Robert F. Kennedy, est un candidat surprise dans la course à la présidence. Ses prises de position controversées sur divers sujets, notamment la propagation des vaccins causant l'autisme, les ondes Wi-Fi déclenchant le cancer et les produits chimiques environnementaux entraînant des enfants transgenres, pourraient potentiellement décourager les électeurs du centre. Il a également minimisé la violence perpétrée par les partisans de Trump lors de l'assaut du Capitole en janvier 2021.

Malgré les vues controversées de Kennedy, son influence potentielle pourrait avoir un impact significatif sur l'élection dans des États clés, tels que l'Arizona, où il est prévu de prononcer un discours. Si Trump remporte la victoire, les talents de Kennedy pourraient être recherchés pour un poste au sein de l'administration de la future Maison Blanche à l'endroit prestigieux de la [Maison Blanche].

