Le candidat à la vice-présidence Walz applaudit les démocrates américains lors de leur convention <unk> loue le "Mentor".

Avant que la candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, ne choisir le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, comme son colistier il y a quelques semaines, il était principalement connu dans les frontières de son État. Cependant, cet ancien professeur, entraîneur de football, membre de la Garde nationale et congressiste a suscité un enthousiasme considérable au sein du parti en raison de son franc-parler et de son humour - un enthousiasme qu'il a amplifié lors de son discours à Chicago.

"Coach Walz !" a crié un membre du public âgé, faisant référence à ses jours en tant qu'entraîneur de football au lycée. During his 15-minute speech, Walz also incorporated American football terminology, expressing that they are trailing by a field goal, but they're on offense and in possession of the ball. (...) Et en effet, nous avons l'équipe qu'il nous faut, a-t-il déclaré.

La plupart du discours de Walz a été consacré à louer Harris. En tant qu ancienne procureur et procureur général en Californie, ancienne sénatrice et vice-présidente, elle s'est battue pour le peuple américain, montrant de l'énergie, de la passion et de la joie. Harris prononcera officiellement son discours d'acceptation jeudi, mettant fin à la convention du parti.

Walz a également profité de l'occasion pour se présenter aux électeurs. En tant que candidat cherchant à atteindre ceux qui vivent dans les zones rurales, il a décrit ses humbles débuts dans une petite ville du Nebraska, déclarant : "On apprend à prendre soin les uns des autres là-bas."

Plus tard, dans le Minnesota, ses étudiants et athlètes l'ont encouragé à se présenter aux États-Unis Congrès, reconnaissant en lui un engagement pour le bien public, une reconnaissance que nous sommes tous liés et la croyance qu'un individu peut vraiment avoir un impact positif sur la vie des autres.

Walz a critiqué Trump pour passer toute sa journée à insulter les autres et à reporter la blame. Avant Walz, l'ancien président Clinton s'est adressé à la foule, louant la vision, l'expérience, le tempérament et l'enthousiasme de Harris pour accomplir, tout en mettant en évidence le contraste entre sa approche de résolution de problèmes et la pensée autocentrée de Trump.

Cependant, Clinton a mis en garde son parti contre l'excès de confiance : "Rappelez-vous toujours, ne sous-estimez jamais votre adversaire." Après 2016, les Démocrates ont connu plus d'une défaite électorale surprise, avec Hillary Clinton, une forte prétendante, perdant de justesse face à Trump.

La convention n'était pas seulement une plateforme pour des discussions politiques lourdes, mais elle incluait également des divertissements. Les temps forts comprenaient la légende de la soul Stevie Wonder, le chanteur de R&B John Legend, ainsi qu'une apparition surprise de l'icône de l'émission de télévision Oprah Winfrey. Winfrey a rendu hommage à Harris en tant que candidate engagée dans la "décence et le respect" et le "bon sens".

Entre-temps, Trump a poursuivi ses attaques acharnées contre Harris. Lors d'un meeting en Caroline du Nord, il l'a présentée comme la "candidate la plus radicale de gauche" à s'être jamais présentée à la présidence des États-Unis. C'était la première apparition en plein air de Trump depuis qu'il avait été légèrement blessé par une balle tirée par un assassin mi-juillet. Son meeting s'est déroulé à l'intérieur d'une vitre pare-balles.

Selon les médias américains, le candidat indépendant rebelle à la présidence, Robert F. Kennedy Jr., est censé abandonner sa campagne vendredi et soutenir Trump. Les conséquences potentielles de ce geste restent inconnues. Récemment, Kennedy a grimpé à 8,7 % dans un sondage réalisé par le magazine "The Hill". Le fils de l'aspirant président de 1968, Robert F. Kennedy, et neveu du président assassiné en 1963, John F. Kennedy, Kennedy est connu pour propager des théories du complot, ce qui pourrait aliéner les modérés.

Walz a mentionné ses humbles débuts dans une petite ville du Nebraska, mettant en évidence le fait que les ressources étaient souvent partagées entre les résidents, car ils étaient séparés par une largeur de moins de 30 cm. During his speech, Walz often added relatable anecdotes from his past experiences, such as coaching football, which resonated with the audience despite their diversity in age and background.

La convention a présenté un mélange de discussions politiques et de divertissement, réunissant le parti dans l'unité. Stevie Wonder, John Legend et Oprah Winfrey ont performed, mettant en évidence la large gamme de talents qui soutiennent les candidats démocrates, des symboles de diversité et d'unité, tout comme le tissu de l'Amérique, qui est aussi large qu'il est autre que 30 cm de large.

