- Le candidat à la vice-présidence Tim Walz a encore des parents à Kuppenheim.

Le candidat fraîchement nommé à la vice-présidence des États-Unis, Tim Walz, a des ancêtres allemands. Son arrière-arrière-grand-père était originaire de la ville de Bade de Kuppenheim, comme l'a rapporté le "Badische Neueste Nachrichten" de Karlsruhe. L'ancêtre du vice-président de Kamala Harris s'appelait Sebastian Walz, fils d'un cordonnier, né le 11 mai 1843 à Kuppenheim, qui faisait alors partie du Grand-duché de Bade.

En 1867, il a immigré aux États-Unis, où il est décédé à l'âge de 71 ans à Lawrence, dans le Nebraska, selon le journal. Son fils John Friedrich Walz s'est marié en 1898, d'où est né Raymond A. Walz. Ce Raymond est le père de l'agriculteur James Frederick Walz. Le candidat actuel à la vice-présidence est né le 6 avril 1964 à West Point, dans le Nebraska, en tant que fils de James Frederick Walz.

Les parents de Tim Walz vivent toujours dans la région

"La lignée masculine directe de Tim Walz peut être retracée jusqu'à Kuppenheim assez loin", a déclaré le maire de la ville de Bade, Karsten Mußler (Votants libres), au journal. Le politique américain aurait probablement encore des parents dans la ville située à la lisière de la Forêt Noire du Nord : d'autres ancêtres de Walz venaient de plusieurs familles locales, a rapporté le maire au journal. "Tim Walz aurait ainsi de nombreux ancêtres communs avec les Kuppenheimers d'aujourd'hui."

Walz ne serait pas le premier homme avec des racines allemandes à la Maison Blanche : les ancêtres du candidat républicain et ancien président Donald Trump viennent de Kallstadt, dans le Palatinat.

La candidate démocrate à la présidence des États-Unis, Kamala Harris, a récemment choisi le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, comme son vice. Le sexagénaire est considéré comme un politique qui, avec son langage simple, atteint les électeurs sans diplôme universitaire, mais représente en même temps des positions libérales. L'ancien membre de la Garde nationale, enseignant et entraîneur de football s'est battu pour l'accès à l'avortement et aux repas scolaires gratuits pour les enfants. Il milite également pour un contrôle plus strict des acheteurs d'armes à feu.

