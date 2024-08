- Le candidat à la vice-présidence de Trump, Vance, rencontre la désapprobation des pompiers, et est accueilli par des bouderies.

Le rival du candidat démocrate à la vice-présidence, J.D. Vance, a fait face à certaines critiques lors d'une réunion à la conférence de l'union des pompiers. Des huées initiales de la foule ont résonné au début de son discours, mais il y a eu également des applaudissements.

"Je suppose que nous avons des partisans et des détracteurs", a déclaré candidement le quadragénaire lors de l'événement dans la ville animée de Boston. "Pas de problème. Écoutez-moi et je clarifierai ma position", a ajouté Vance.

Au cours de son discours, le public a manifesté un mélange de réactions - des acclamations et des huées, par exemple, lorsque Vance s'est vanté d'être le duo le plus pro-travail républicain aux côtés du candidat à la présidence Trump. La veille, son concurrent, Tim Walz, avait été accueilli plus chaleureusement à la même conférence.

Vance n'est pas exactly connu pour ses discours sans fautes pendant la campagne électorale.

À la fois Trump et son adversaire démocrate Kamala Harris cherchent à obtenir les soutiens des syndicats avant l'élection présidentielle du 5 novembre. L'International Association of Fire Fighters (IAFF) est un syndicat majeur aux États-Unis, et ils ont soutenu les démocrates et le président Joe Biden lors des élections de 2020.

Lutte avec des taux d'approbation bas, le colistier de Trump, Vance, a été nommé en juillet. Vance semble souvent mal à l'aise lors des événements de campagne. Récemment, une vidéo d'un événement de campagne dans une boutique de beignets est devenue virale, causant l'hilarité. Dans le clip, la caissière refuse initialement d'être enregistrée. Lorsque Vance mentionne son ambition d'être le vice-président des États-Unis, sa réponse est nonchalante, "D'accord".

Précédemment, des clips ont montré Vance faisant des remarques désobligeantes sur les femmes sans enfants. Dans des interviews ultérieures, il a fourni des défenses de ses déclarations.

Le passé controversé de Vance, y compris ses commentaires sur les femmes sans enfants, a été un sujet de discussion dans la campagne électorale en cours. Malgré les critiques, Vance continue de participer à des événements publics, tels que la conférence de l'union des pompiers, pour présenter sa position et interagir avec le public.

