Le candidat à la chancelière Merz préconise des réductions d'impôts.

Le futur chancelier de l'Union, Merz, met en avant avec constance la nécessité de réduire les impôts des entreprises. Il assure que s'il devient chancelier, il le fera, mais en plusieurs étapes. Cependant, Merz vise à remporter la victoire contre le chancelier Scholz sur cette promesse seule, mais avec un argument de vente supplémentaire.

Avec un espace fiscal limité au niveau fédéral, Merz reconnaît le défi de fournir une importante réduction d'impôts. Dans une interview avec Süddeutsche Zeitung (SZ), il a expliqué : "Nous n'annonçons pas de drastiques baisses d'impôts."

Au lieu de cela, Merz se concentre sur des réductions d'impôts progressives et en plusieurs phases pour les entreprises. Il prévoit de proposer une réforme de l'impôt sur les sociétés en plusieurs étapes. "Nous proposerons des mesures concrètes pour une réforme de l'impôt sur les sociétés qui pourraient être mises en œuvre par étapes." La prévisibilité et la stabilité sont cruciales pour les entreprises, a-t-il insisté. "Si nous annonçons notre programme au début de la législature, alors la réduction des taux d'imposition est importante, mais ce qui est plus important, c'est la stabilité et la cohérence pour les entreprises. Nous visons à présenter un calendrier pour les personnes qui travaillent dur, c'est-à-dire celles qui font en sorte de se lever et de terminer leurs tâches chaque jour."

Dans la course aux élections fédérales, Merz cherche à se démarquer de Scholz, non seulement en termes de politique, mais aussi personnellement. "Mon parcours de vie a été différent de celui de M. Scholz. Je n'ai pas choisi une carrière politique après un court passage pour être un politique de carrière toute sa vie", a déclaré Merz à SZ. Si Scholz l'accuse de manquer d'expérience gouvernementale, Merz pourrait répondre : "Très bien, et je pense que le public ne souhaite peut-être pas plus de votre expérience politique, M. Scholz."

Merz met en avant son expérience économique. "J'ai vécu une longue vie politique et une longue vie professionnelle. Je n'ai jamais travaillé comme lobbyiste. J'ai travaillé pour deux grandes entreprises américaines en Allemagne et j'ai une expérience approfondie avec les PME. Celui qui n'a fait que tremper les pieds en politique manque d'un aspect fondamental de l'expérience de vie."

La concentration de Merz sur les réductions d'impôts progressives pour les entreprises pourrait être critiquée comme n'étant pas assez drastique, compte tenu du discours de l'Union sur les importantes baisses d'impôts. Malgré cela, Merz insiste sur le fait que la clé du succès des entreprises réside dans la prévisibilité et la cohérence, plutôt que dans les réductions immediate

