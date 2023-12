Le cancer a interrompu le travail de rêve de Stiliyan Petrov. Aujourd'hui, il veut aider les stars du football à planifier leur avenir.

Lorsqu'une carrière s'achève inévitablement, de nombreux joueurs se retrouvent dans l'obligation de se réinventer.

C'est pourquoi l'ancien international bulgare Stiliyan Petrov, ainsi que d'autres anciens joueurs tels que Gaizka Mendieta, Emile Heskey et Michael Johnson, ont créé Player 4 Player, une organisation qui travaille avec les joueurs pour les aider à prendre des décisions éclairées concernant leur avenir.

L'ancien capitaine d'Aston Villa, Petrov, parle avec incrédulité à CNN Sport des joueurs qui lui demandaient quand serait le prochain jour de paie.

J'avais l'habitude d'avoir des coéquipiers qui me parlaient avant que nous soyons payés et ma question était : "Vous gagnez beaucoup d'argent chaque mois, chaque semaine... Pourquoi auriez-vous besoin de savoir quand vous serez payés ? Pourquoi auriez-vous besoin de savoir quand vous serez payés ?".

Ils me répondent : "Oh, tout ce que je reçois, je le mets de côté. J'ai une hypothèque, des paiements, une voiture, j'ai ma petite amie. À la fin de la conversation, je me suis dit : 'Qu'est-ce que vous mettez de côté ? À la fin de la conversation, je me suis demandé ce que vous mettiez de côté.

Petrov explique que son éducation financière lui a été donnée par ses coéquipiers et ses amis. Selon lui, certains joueurs, qui gagnent pourtant "des sommes incroyables", doivent aujourd'hui "aller mendier du travail".

Selon M. Petrov, lorsqu'il était joueur, les conseillers financiers "entraient et sortaient du terrain d'entraînement".

Il y avait "beaucoup de gens qui promettaient beaucoup, mais qui ne tenaient jamais leurs promesses".

Mais quand on est jeune et qu'on gagne bien sa vie, il est parfois difficile de repérer les mauvais investissements potentiels.

"Il faut être très, très prudent, et ce dès le plus jeune âge", prévient Simon Barker, directeur général adjoint de la Players' Football Association et ancien joueur de Premier League pour les Queens Park Rangers.

"Parfois, dans la vie, il faut connaître des problèmes pour vraiment comprendre et apprendre. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans la vie", ajoute Barker.

Des coups du sort malheureux

Début 2012, alors qu'il négociait un nouveau contrat avec Aston Villa, Petrov a appris qu'il était atteint d'une leucémie aiguë et sa carrière a été interrompue de manière inattendue.

Bien que financièrement à l'abri, Petrov n'était pas psychologiquement prêt à accepter la fin de sa carrière.

"Tout a disparu", a-t-il déclaré en parlant de sa maladie. "Je n'étais pas prêt, je n'étais pas préparé. Physiquement, mentalement, c'est très dur... Je n'ai pas eu le temps de m'installer, de penser à ce que j'allais faire ensuite. Je devais juste me battre pour ma vie, donc pour moi c'était encore plus difficile.

Petrov a subi deux séries de traitements de chimiothérapie intensifs sur trois ans, ce qui a eu des conséquences.

"Je n'étais pas en état de reprendre le travail, ni d'étudier, ni de faire la moindre activité énergique parce que je n'étais pas assez en forme.

"J'ai dû prendre six ou sept ans pour m'assurer que j'allais redevenir ce que je voulais être, ce que je voulais accomplir.

Selon Petrov, lorsque les joueurs prennent du plaisir à jouer et sont sous les feux de la rampe, ils ignorent souvent les signes indiquant que leur carrière touche à sa fin.

"Nous avons l'ego, tout le monde parle de nous. Nous avons l'attention, tout le monde nous pousse, nous avons l'adrénaline, nous avons un but", explique Petrov.

Selon les statistiques du syndicat mondial des joueurs FIFPro, 72 % des footballeurs professionnels n'ont pas dépassé le niveau du lycée et 14 % seulement ont suivi une formation professionnelle. Seuls 12 % d'entre eux sont titulaires d'un diplôme universitaire.

Dans un sport où la durée moyenne des contrats n'est que de 22 à 23 mois, les défenseurs de la cause estiment que les footballeurs devraient réfléchir davantage à ce qu'ils peuvent faire en dehors du jeu.

Il existe des opportunités à explorer après la fin de la carrière d'un joueur, affirme M. Petrov.

"Nous avons de grandes compétences transférables que beaucoup d'autres industries recherchent auprès d'anciens athlètes - avec leur leadership, leur communication, leur désir, leur éthique de travail. C'est quelque chose auquel beaucoup de joueurs ne pensent pas", a déclaré Petrov.

L'association caritative de la PFA a financé la formation continue de 1 397 personnes au cours de l'année civile 2019-20, souvent sous la forme de subventions et de bourses pour aider à former de jeunes professionnels pour la suite de leur carrière.

Pour Barker, la retraite du football s'est faite presque sans heurt, puisqu'il a commencé à travailler à la PFA, où il est resté depuis. Son travail consiste notamment à discuter avec les joueurs actuels de la possibilité de se reconvertir dans une seconde carrière.

"La transition est un problème majeur, en particulier pour les deux premières années", explique-t-il. "Et ceux qui semblent mieux se reconvertir dans une seconde carrière sont ceux qui se sont mis dans une position où ils sont prêts à le faire, et qui ont donc suivi des cours.

Les carrières dans le football sont courtes - entre 10 et 15 ans pour les plus chanceux. Le rêve de Petrov, enfant, était de devenir footballeur au plus haut niveau, mais il aspire toujours à plus.

"Je voulais apprendre", déclare-t-il avec assurance. "Je voulais me donner la possibilité de devenir quelqu'un, de devenir quelque chose à un moment donné.

