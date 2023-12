Le Canada va assouplir la quarantaine obligatoire pour certains arrivants

À partir du 5 juillet, juste avant minuit, les Canadiens et les résidents permanents qui ont reçu une série complète de vaccins contre le coronavirus acceptés par le gouvernement pourront quitter l'isolement plus tôt si le test de dépistage du Covid est négatif à l'entrée.

Cette mesure, annoncée lundi par les autorités fédérales, mettra fin à la quarantaine de deux semaines imposée aux voyageurs non essentiels rentrant au Canada et à la quarantaine imposée aux hôtels il y a plusieurs mois.

Les changements de politique ne s'appliquent pas aux ressortissants étrangers entièrement vaccinés, y compris les citoyens américains.

La frontière entre les États-Unis et le Canada reste fermée aux ressortissants étrangers et aux voyages non essentiels jusqu'au 21 juillet au moins.

"Des deux côtés de la frontière, nous procédons avec la prudence et les précautions qui s'imposent et nous suivons les conseils de nos experts en santé publique alors que nous commençons à assouplir les mesures frontalières.

"Je pense que c'est une nouvelle occasion d'encourager les Canadiens à continuer à se faire vacciner", a déclaré Bill Blair, ministre canadien de la sécurité publique, lors d'une conférence de presse tenue lundi à Ottawa.

Pour éviter d'être mis en quarantaine, les voyageurs devront fournir la preuve d'une vaccination complète au moins 14 jours avant leur départ et d'un test PCR Covid-19 négatif effectué dans les 72 heures suivant leur entrée au Canada.

Toutes les personnes entrant au Canada devront s'auto-isoler à la maison jusqu'à ce que les résultats du test Covid-19 soient négatifs.

Depuis lundi, l'Agence de santé publique du Canada indique que plus de 75 % des Canadiens éligibles ont reçu au moins une dose de vaccin et que plus de 20 % des résidents éligibles ont été entièrement vaccinés.

Les autorités fédérales ont qualifié cette réouverture de "première phase", compte tenu du rythme de la vaccination au Canada.

L'assouplissement des restrictions de quarantaine ne s'applique pas aux enfants qui ne sont pas encore éligibles pour recevoir des vaccins, ce qui signifie que les enfants de moins de 12 ans devront toujours accomplir la période d'isolement de 14 jours à la maison.

"La recherche et la science indiquent clairement que les enfants peuvent tomber malades du Covid-19 et qu'ils peuvent le transmettre. Comme les vaccins ne sont pas autorisés pour les enfants de moins de 12 ans, la plupart d'entre eux ne seront malheureusement pas vaccinés", a déclaré Patty Hajdu, ministre de la santé du Canada, lors de la conférence de presse.

"L'équipe de scientifiques et d'experts en santé publique conseille donc, pour protéger les Canadiens d'un contact avec un cas importé de Covid-19, de placer les enfants de moins de 12 ans en quarantaine.

Source: edition.cnn.com