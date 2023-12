Le Canada annonce l'obligation de vacciner les passagers aériens

L'obligation de vaccination "s'applique à tous les voyageurs aériens commerciaux, aux passagers des trains interprovinciaux et aux passagers des grands navires avec hébergement, tels que les bateaux de croisière", a déclaré Omar Alghabra, ministre canadien des transports, lors d'une conférence de presse virtuelle vendredi.

Le gouvernement canadien exigera également que tous les fonctionnaires fédéraux soient entièrement vaccinés d'ici à la fin du mois d'octobre.

Les ministres canadiens qui se sont exprimés lors de la conférence de presse ont indiqué qu'ils voulaient "donner l'exemple" aux autres employeurs et aux Canadiens alors qu'ils continuent d'essayer de rouvrir en toute sécurité d'autres secteurs de l'économie.

Dans un communiqué publié après l'annonce, Air Canada a déclaré qu'elle soutenait le nouveau mandat et qu'il était conforme aux procédures scientifiques visant à assurer la sécurité des voyages.

"Bien qu'Air Canada attende plus de détails sur l'annonce d'aujourd'hui concernant les vaccinations obligatoires, il s'agit d'une étape bienvenue dans l'évolution des mesures visant à protéger la santé et la sécurité des employés des compagnies aériennes, de leurs clients et de tous les Canadiens", selon le communiqué.

Le Canada a récemment commencé à autoriser les voyageurs d'agrément internationaux à franchir ses frontières, en commençant par les Américains vaccinés cette semaine. Des plans provisoires prévoient d'étendre les voyages discrétionnaires à d'autres visiteurs internationaux vaccinés au Canada au début du mois de septembre.

Aux États-Unis, le ministère de la sécurité intérieure n'envisage pas pour l'instant d'imposer la vaccination aux passagers des vols intérieurs, a déclaré vendredi le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, à Pamela Brown, sur CNN.

"Il n'y en a pas pour l'instant", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé sur la question.

Au moins deux dirigeants de compagnies aériennes américaines ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que des vaccins soient exigés pour les voyages intérieurs.

LePDG de United Airlines, Scott Kirby, a déclaré mercredi que "c'est une question gouvernementale, mais je pense que cela ne se produira pas au niveau national", et le PDG de Delta Air Lines, Ed Bastian, a dit pratiquement la même chose en mai.

M. Kirby a déclaré qu'il était possible que des vaccins soient exigés pour certains voyages internationaux.

Une évolution des exigences en matière de vaccination

Bien que le Canada ait l'un des taux de vaccination les plus élevés au monde - 71 % des Canadiens admissibles de plus de 12 ans sont entièrement vaccinés -, les taux de vaccination ont atteint un plateau au cours des dernières semaines.

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré ces derniers mois qu'il ne pensait pas qu'il serait nécessaire d'imposer des vaccins.

Ses ministres ont fait marche arrière vendredi et ont déclaré que leur position était "une évolution de la position du gouvernement" compte tenu des nouvelles données scientifiques, ajoutant que cette nouvelle politique incitait les Canadiens à se faire vacciner.

Les personnes ayant des raisons médicales documentées de refuser un vaccin seront exemptées, ont déclaré les ministres, mais ils n'ont pas été catégoriques sur ce qui arriverait aux employés qui refuseraient de se faire vacciner malgré le mandat.

"Vous savez ce que les Canadiens ne veulent pas ? Les Canadiens ne veulent pas revenir aux lockdowns. Les Canadiens ne veulent pas revenir à des restrictions de voyage. Ils veulent poursuivre leur vie et revenir à la normale le plus rapidement possible. Et vous savez qu'il n'est pas rare que le gouvernement joue un rôle de régulateur lorsqu'il s'agit de protéger la santé et la sécurité générales des Canadiens", a déclaré M. Alghabra.

Bien qu'il s'agisse d'une politique de grande envergure qui sera mise en œuvre à l'échelle nationale, de nombreuses provinces canadiennes n'exigent pas actuellement que les travailleurs des secteurs de la santé et de l'éducation soient entièrement vaccinés comme condition d'emploi.

Les autorités sanitaires canadiennes ont confirmé jeudi que le pays est en proie à une quatrième vague de Covid-19 et que le virus connaît une "forte résurgence".

Le Canada a vu doubler le nombre de cas actifs de Covid en seulement deux semaines, et les hospitalisations ont augmenté de plus de 10 % au cours de la semaine dernière.

Marnie Hunter et Geneva Sands de CNN ont contribué à ce reportage.Photo : Des passagers quittent l'aéroport international de Vancouver après avoir subi des tests de dépistage du Covid-19 à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 22 février 2021. (Photo par Mert Alper Dervis/Anadolu Agency via Getty Images)

Source: edition.cnn.com