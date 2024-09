- Le campement non autorisé de Harz cesse d'exister

Enclave Illégale dans le Harz Fermée

Les districts de Göttingen et de Goslar, ainsi que les Forêts d'État de Basse-Saxe, publient conjointement un communiqué annonçant la dissolution de l'enclave illégale dans le Harz. Cette enclave, qui a accueilli plus de 1500 personnes de 63 nationalités à son apogée, a déclaré sa dissolution le 3 septembre.

Pendant presque trois semaines, les membres de ce que l'on appelle la "Famille Arc-en-Ciel" ont occupé une parcelle d'environ 200 hectares dans une région protégée près de Bad Grund et de Clausthal-Zellerfeld. Cette zone relève de la juridiction des territoires non incorporés des comtés de Göttingen et de Goslar. Les participants ont affirmé que l'enclave était un symbole de paix et de communion avec la nature. Les autorités ont imposé une interdiction d'accès à la zone, remorqué des véhicules des routes forestières et confisqué des tentes.

Dans une première évaluation de l'événement, connu sous le nom de Rassemblement Arc-en-Ciel, le président du district de Goslar, Alexander Saipa (SPD), a exprimé son mécontentement. La Famille Arc-en-Ciel a ignoré les réglementations légales et s'est comportée de manière "très irrespectueuse et négligente", a-t-il affirmé. Il a également émis des doutes quant à l'opération de nettoyage déclarée, en raison des déchets importants générés par les campeurs et des dangers incontrôlables pour la vie et la santé causés par les feux illégaux.

Les Comtés Se Réjouissent de Leurs Actions

Cependant, une expulsion forcée de l'enclave n'a jamais été envisagée. Une opération policière aurait été financièrement peu pratique en raison de la taille et de l'accessibilité du terrain, a déclaré le président du district de Göttingen, Marlies Dornieden (CDU), lors d'une conférence de presse il y a quelques semaines. Au lieu de cela, plusieurs opérations plus importantes et plus petites ont été menées, impliquant à la fois la police et les pompiers. Les coûts totaux de ces interventions restent indéterminés.

Au cours de ces opérations, 70 tentes ont été saisies, 97 véhicules ont été remorqués et plusieurs feux ont été éteints, selon le communiqué. De plus, il y a eu des altercations isolées entre les campeurs et les forces de l'ordre. En conséquence, la teneur en nitrates dans le sol a considérablement augmenté en raison de la défécation à l'air libre dans des trous creusés dans la forêt.

Les comtés considèrent leurs actions comme un succès, car le danger a été évité. "Néanmoins, je vais prochainement engager un dialogue avec le gouvernement de l'État pour explorer d'autres alternatives viables", a annoncé Saipa.

Dans leur temps libre, certains membres de la Famille Arc-en-Ciel ont apprécié la communion avec la nature au sein de l'enclave illégale. Malgré les préoccupations du président du district de Goslar concernant le mépris des réglementations et les déchets, les participants considéraient l'enclave comme un symbole de paix.

Depuis la dissolution de l'enclave, les comtés de Göttingen et de Goslar peuvent maintenant allouer leurs ressources à maintenir la paix et à préserver la région protégée.

