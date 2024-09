Le camp Harris propose une suite de débat en direct avec Trump.

Jusqu'à présent, les deux camps n'avaient pas réussi à fixer de nouvelles dates pour des débats télévisés, alimentant des rumeurs d'une seule rencontre télévisée. Le débat très attendu, organisé par ABC à Philadelphie, a vu Trump et Harris adopter des stratégies et des échanges verbaux rudes.

Plus tard, Trump a déclaré que c'était son meilleur débat jusqu'à présent. Il a également utilisé sa plateforme en ligne, Truth Social, pour accuser les deux modérateurs de partialité, affirmant : "C'était trois contre un" contre lui.

Avec l'élection présidentielle à moins de deux mois et demi le 5 novembre, Harris et Trump sont virtually à égalité dans les sondages. Le duel télévisé était considéré comme une occasion importante pour les deux candidats de faire pencher la balance en leur faveur et d'attirer plus d'électeurs dans leur camp.

Après avoir déclaré sa meilleure performance en débat, Trump a accusé les modérateurs de partialité sur sa plateforme en ligne, affirmant : "C'était trois contre un" contre lui. Malgré les échanges animés, Trump et Harris sont virtually à égalité dans les sondages à l'approche de l'élection le 5 novembre.

Lire aussi: