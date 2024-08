- Le camp est vide: le pays a brûlé ses derniers masques contre le coronavirus

Après avoir stocké des millions de masques pendant la pandémie, les réserves de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont maintenant été épuisées : selon le ministère de la Santé, les dernières fournitures d'équipement de protection ont été incinérées car elles avaient expiré.

En février, la fameuse réserve sanitaire de l'État comptait encore environ 3,7 millions de masques anti-Covid, qui étaient stockés de manière centralisée à Münster. Par la suite, environ 30 000 masques encore utilisables ont été distribués gratuitement, selon l'État. Le reste des "masques de protection bucco-nasale" (MBN) a depuis été "éliminé thermiquement", comme l'a exprimé le ministère : "Par conséquent, il ne reste plus de MBN de la réserve de l'État ou fédérale en Rhénanie-du-Nord-Westphalie."

Alors que lors du début de la pandémie, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie - comme le gouvernement fédéral et tous les autres États - cherchait désespérément des fournisseurs de masques de protection et payait des prix exorbitants, il n'y a actuellement pas de plans concrets pour une nouvelle réserve : "Il n'a pas encore été définitivement décidé si la réserve de l'État serait poursuivie ou non", a déclaré le ministère de la Santé. "De notre point de vue, une réserve de l'État ne peut être qu'un complément à la réserve fédérale et doit être coordonnée avec elle. Il reste donc à voir comment évolue la réserve fédérale."

La décision du gouvernement de ne pas Immediately replenish the state reserve of protective masks after the pandemic has raised questions. Similarly, the federal government and other states also need to reconsider their strategies on maintaining reserves of essential equipment like masks.

