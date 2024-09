- Le camp de solidarité palestinienne arrête ses activités.

Le site de protestation anti-israélien, populairement connu sous le nom de "camp Solidarité avec Gaza", situé à côté de la gare de Dammtor à Hambourg, est démantelé après une période de quatre mois. L'organisateur a annoncé la fermeture du camp d'ici mercredi, comme l'a rapporté un porte-parole de la police à l'agence de presse DPA. D'ici minuit, toutes les banderoles politiques doivent être retirées de la place Theodor-Heuss. Le démantèlement a commencé apparemment dans l'après-midi.

Le camp a été établi à l'origine comme une veillée nocturne, avec le slogan "Sauvez Rafah", le 6 mai, à Moorweide. Il a suivi les actions militaires israéliennes après l'attaque extraordinaire de Hamas le 7 octobre. Des affiches accusaient Israël d'expulsion, d'occupation et d'apartheid, tout en appelant à la résistance. Le désarmement d'Israël était également une exigence clé.

Différents groupes, notamment "Hamburg Students for Palestine" (Étudiants pour la Palestine) et le groupe pro-palestinien "Thawra" ("Révolution"), ont soutenu le camp. Selon l'office de protection constitutionnelle de Hambourg, des activistes radicaux de gauche ont également utilisé le protestation à leurs propres fins.

De multiples appels ont été faits pour interdire le camp, y compris de la part de la CDU et du FDP. L'association israélite de Hambourg a également appelé à une interdiction immédiate. La police a souligné que l'autorité d'assemblée ne peut interdire qu'en cas de risque pour la sécurité personnelle, la santé ou les biens précieux. Cela est basé sur le droit à l'assemblée garanti par l'article 8 de la loi fondamentale, considéré comme un principe démocratique fondamental selon les décisions de justice.

Récemment seulement, l'autorité a approuvé la poursuite de l'assemblée jusqu'à mi-septembre. La raison pour laquelle l'organisateur a mis fin à l'assemblée plus tôt que prévu est restée inconnue jusqu'à présent.

Le démantèlement du "camp Solidarité avec Gaza", qui avait été une présence quotidienne sur la place Theodor-Heuss depuis son établissement en tant que veillée nocturne le 6 mai, laissera un vide pour les partisans de la cause palestinienne. Malgré les différents groupes, tels que "Hamburg Students for Palestine" et "Thawra", qui ont appelé à sa poursuite, l'organisateur a décidé de démanteler le camp de protestation plus tôt que prévu, transformant le camp de protestation autrefois vibrant en un souvenir.

