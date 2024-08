- Le camp de protestation punk 3.0 sur Sylt à la mi-temps pacifiquement

Avec des bonds joyeux, ils sautent dans la mer du Nord avec des cheveux roses-verts piquants et des cannettes de bière à la main, ramassent des coquillages sur la plage de Sylt au coucher du soleil en bottes de combat, et jouent de la guitare dans la zone piétonne de Westerland. Pour la troisième année consécutive, des punks venus de toute l'Allemagne animents l'île des riches et des beaux.

"We sommes très satisfaits et avons plus de monde que l'année dernière. Nous travaillons actuellement sur plus d'actions - nous avons un CSD et une action prévue à Kampen", a déclaré Marvin Bederke (24 ans), inscrit au camp de protestation et porte-parole de Francfort, à l'agence de presse allemande. Contrairement à l'année dernière, il n'y a pas de projet d'extension du camp jusqu'en 2024.

Le camp de Sylt est devenu un mini-festival

environ trois semaines après le début officiel de leur troisième camp de protestation punk sur l'île allemande la plus grande de la mer du Nord, les quelque 170 résidents ici en août ont établi une sorte de mini-festival - avec des concerts, des ateliers, des lectures et des actions politiques. Sous le slogan "Camp de protestation pour une coexistence solidaire - justice climatique et inclusif vers un avenir commun sans gentrification", les participants de toute l'Allemagne, selon le groupe "Aktion Sylt", critiquent le capitalisme. Ils prévoyent de rester sur le terrain du festival dans le parc industriel près de l'aéroport de Tinnum jusqu'au 1er septembre.

Le camp de protestation sur l'île touristique en est à sa troisième année. Tout a commencé avec le billet de neuf euros sur l'île de la mer du Nord en été 2022, lorsque quelque 100 punks ont campé dans des tentes devant la mairie de Westerland. Cette troisième édition, en dehors du centre touristique de l'île, est beaucoup plus professionnelle : il y a des toilettes, une tente cuisine et une scène.

"Le camp a connu une phase d'auto-découverte. L'année dernière, personne ne savait vraiment à quoi s'attendre - cette année, la masse s'est homogénéisée : nous avons une meilleure structure globale, mais aussi pour les concerts", a déclaré Jonas Hötger (24 ans), co-organisateur de Francfort. Il ne exclut pas un Punk Camp 4.0 l'année prochaine. Pissrinne (21 ans), qui a voyagé du lac de Constance, est d'accord : "Cette année, nous avons plus de technologie et une prise de courant, ce qui nous permet de donner de vrais concerts", a-t-il déclaré.

Police : jusqu'à présent, tout est calme dans le camp

La situation autour du camp de protestation est mostly peaceful à mi-parcours, a déclaré Philipp Renoncourt, porte-parole de la direction de la police de Flensburg. "Les principales raisons d'intervention sont les troubles de la paix et les disputes, comme le mendicité agressive." Le nombre d'interventions dans et autour du camp de protestation est actuellement "dans la fourchette des chiffres à deux chiffres".

Camp de protestation : certains habitants de Sylt sont énervés

Certains habitants de Sylt sont de plus en plus énervés par le Camp 3.0 et ses résidents. Cependant, les passants interrogés par dpa mardi n'ont pas voulu faire de déclarations publiques.

"En principe, nous en tant que municipalité de Sylt sommes conscients d'un certain mécontentement parmi certaines parties de la population concernant le camp de protestation", a déclaré Florian Korte, porte-parole de la municipalité de Sylt. La municipalité suit les plaintes liées au camp et les transmet à la police ou au district de Frise du Nord pour celles qui ne relèvent pas de sa compétence.

Jusqu'à présent, le camp de protestation se déroule paisiblement. Les toilettes et l'évacuation des déchets fonctionnent selon les règles, et l'alimentation en eau et en électricité du camp sera facturée aux inscrits. Cette année, Bederke et ses compagnons collectent de l'argent pour la nourriture, les toilettes propres, l'évacuation des déchets et une scène via le financement participatif. Environ 3 100 euros avaient été collectés jusqu'à mardi après-midi.

D'autres personnes semblent détendues face à cette clientèle inhabituelle de Sylt, déclarant : "Je pense que le camp est un contraste coloré par rapport aux vacanciers de Sylt autrement homogènes. Je plaide pour la tolérance de tous les côtés", a déclaré la vacancière Carola Bollenhaupt. Même une habitante de Sylt de 80 ans qui habite près du camp n'est pas dérangée par les invités sur le terrain : "Ils ne font rien et sont tranquilles - et c'est mieux que s'ils étaient assis à la Wilhelmine", a-t-elle déclaré.

Rumeurs de gale dans le camp de Sylt non confirmées

Selon le district de Frise du Nord, la coopération avec les organisateurs se déroule bien. "Les rumeurs d'une infection de gale (poux) à l'intérieur du camp de protestation n'ont pas pu être confirmées", a déclaré Laura Lewin, porte-parole du district. Cependant, des directives pour gérer une telle infection ont été fournies.

Les organisateurs respectent apparemment les conditions, telles que la fourniture de toilettes chimiques, de poubelles et de stewards avec des brassards ou des vestes blancs. Plus tôt, le district avait déclaré que le camp de protestation sur Sylt était enregistré pour la période du 22 juillet au 1er septembre. D'ici le 6 septembre, les participants doivent avoir démonté et nettoyé

