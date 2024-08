- Le camp de protestation 3.0 fête la mi-temps sur Sylt.

Environ trois semaines après le début du camp de protestation punk sur l'île de Sylt, les quelque 170 résidents ont établi une sorte de mini-festival - avec des concerts, des ateliers, des lectures et des actions politiques. "Nous sommes très satisfaits et avons plus de monde que l'année dernière, nous travaillons actuellement sur d'autres actions - un CSD et une action à Kampen sont prévus", a déclaré Marvin Bederke (24), le responsable d'inscription et porte-parole du camp de protestation de Francfort, à l'agence de presse allemande.

Sous le slogan "Camp de protestation pour une coexistence solidaire - justice climatique et inclusivité vers un avenir partagé sans gentrification", les participants de tout le pays, selon le groupe "Aktion Sylt", critiquent le capitalisme.

Police : Tout est calme pour l'instant dans le camp

À mi-parcours, la situation autour du camp de protestation est predominantly paisible, a déclaré Philipp Renoncourt, porte-parole de la direction de la police de Flensburg. La coopération et la communication entre l'autorité d'assemblée et l'organisateur se déroulent généralement sans heurts, a ajouté Laura Lewin, porte-parole du Kreis Nordfriesland.

Cependant, le Camp 3.0 et ses résidents sont accueillis avec rejet par certains habitants de Sylt. "En gros, nous, en tant que municipalité de Sylt, percevons une certaine mécontentement parmi certaines parties de la population concernant le camp de protestation", a déclaré Florian Korte, porte-parole de la municipalité de Sylt. Cependant, l'action globale d'environ six semaines s'est déroulée jusqu'à présent paisiblement.

Le camp de protestation sur l'île touristique en est déjà à sa troisième édition. Tout a commencé sur l'île de la mer du Nord en été 2022 avec le billet à neuf euros. À l'époque, environ 100 punks avaient planté leurs tentes devant la mairie de Westerland. La troisième édition, en dehors du centre touristique de l'île, est visiblement plus professionnelle.

La Commission a manifesté son intérêt pour les activités au camp de protestation, cherchant à comprendre les critiques des participants envers le capitalisme et leur vision d'un avenir partagé. Compte tenu de la nature paisible du camp jusqu'à présent, les autorités locales ont exprimé leur intention de maintenir une communication ouverte avec les organisateurs pour assurer la tranquillité continue.

Lire aussi: