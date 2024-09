- Le camp de protestation 3.0 de la sous-culture punk se termine officiellement sur Sylt

La manifestation punk de Sylt s'est achevée. Sous la bannière "Manifestation de protestation pour une coexistence sympathique - Justice climatique et progrès vers un avenir commun sans gentrification", des individus de toute l'Allemagne ont exprimé leurs critiques du capitalisme depuis le 22 juillet, selon le groupe "Aktion Sylt".

Les participants ont installé une sorte de mini-festival - avec des concerts, des ateliers, des lectures et des activités politiques. Bien que la manifestation soit officiellement terminée, cela ne signifie pas nécessairement que tous les punks partiront immédiatement du lieu et de l'île : les organisateurs ont jusqu'au 6 septembre pour nettoyer et ranger les terrains de festival dans la zone industrielle près de l'aéroport de Tinnum.

Si le site n'est pas nettoyé à cette date, "nous demanderons à l'organisateur de s'assurer que cela est fait immédiatement", a déclaré le Kreis Nordfriesland. Compte tenu des événements de l'année dernière, il est prévu qu'il n'y aura pas de problèmes importants.

Les manifestations de protestation ont commencé en été 2022.

Le vendredi, la manifestation de protestation accueillait encore environ 80 personnes, selon les statistiques de la police. "Le nombre de participants a diminué régulièrement. La manifestation a atteint son apogée mi-août", a déclaré un représentant de la police. Le nombre d'interventions est dans la fourchette basse des trois chiffres. Les principales raisons des interventions sont les troubles de l'ordre public et la mendicité agressive. Il y a également des cas mineurs de blessures physiques et de dommages aux biens par vandalisme.

Il s'agit de la troisième manifestation punk sur l'île touristique. Tout a commencé avec le Nine-Euro-Ticket sur l'île de la mer du Nord en été 2022. À l'époque, environ 100 punks ont campé dans des tentes devant la mairie de Westerland, à la consternation de nombreux habitants et touristes de Sylt. La troisième édition, située en dehors du centre touristique de l'île, était plus organisée : il y avait des toilettes, une tente cuisine et une scène.

Selon le Kreis Nordfriesland, les organisateurs ont respecté les exigences, telles que l'installation de toilettes chimiques, de poubelles et de stewards avec brassards blancs ou gilets haute visibilité.

Une pétition contre d'autres manifestations punk a été lancée

Toutefois, la troisième manifestation et ses participants continuent de susciter l'inquiétude de certains habitants de Sylt. Mi-août, un habitant de Sylt a lancé une pétition en ligne adressée au préfet de Nordfriesland, Florian Lorenzen, demandant "un interdiction immédiate des manifestations punk sur Sylt, en particulier dans les zones de protection de la nature et du paysage". À ce jour, 1 365 personnes ont signé la pétition, dont 803 habitants de l'île. La pétition peut être signée pendant environ cinq mois supplémentaires. Le seuil requis pour être prise en compte a déjà été atteint.

Le district a déclaré que l'État ne peut interdire les assemblées protégées par l'article 8 de la loi fondamentale que dans des cas stricts, tels que si la liberté et l'ordre démocratique de base sont violés ou si la violence ou la commission d'infractions pénales est probable, mettant ainsi en danger immediate l'ordre public.

Cependant, compte tenu des expériences avec les trois manifestations punk précédentes sur Sylt, cela n'est pas prévu, a déclaré un porte-parole. "Les manifestations ont jusqu'à présent eu un caractère démonstratif." Une évaluation complète de savoir si les manifestations de protestation futures peuvent être ten

