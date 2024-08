- Le camp de la jungle et son public préféré

À partir du 16 août, RTL diffusera des épisodes quotidiens de "Je suis une célébrité - Showdown de la jungle des légendes" à 20h15. Le divertissement commence sur RTL+ un jour plus tôt, le 15 août. Treize candidats s'affrontent pour devenir la légende ultime et remporter le prix de 100 000 €. Ils seront rejoints dans le camp de la jungle estivale par l'ancien footballeur et star de la télé-réalité Thorsten Legat (55). Ce natif de Bochum n'est pas seulement un ancien candidat de Dschungelcamp en 2016, mais il est également resté fidèle à l'émission de RTL depuis.

Au cours de sa carrière de footballeur professionnel, Legat a joué 243 matchs de Bundesliga, notamment pour VfL Bochum et Werder Bremen. Après avoir pris sa retraite en 2001 en raison d'une blessure au genou, il a travaillé comme entraîneur pour divers clubs. Cependant, il a attiré plus d'attention grâce à ses apparitions à la télévision. Après avoir participé à plusieurs événements de Raab, il est entré dans la jungle en 2016 pour la dixième saison de "Je suis une célébrité - Faites-moi sortir d'ici !". Bien qu'il ait dû céder la couronne de la jungle à Menderes Bagci (39), il a réussi à terminer à la troisième place.

"Kasalla" et la chasse aux stars

Il est rapidement devenu un favori des fans et s'est fait un nom avec son slogan motivant "Kasalla" (rhenan pour "embêtement", "brouhaha"). Avec détermination et motivation, il a relevé les défis, en réussissant quatre d'entre eux. Dans des épreuves comme "Torture de la caverne" ou "Le dîner promo défectueux", il a toujours réussi à obtenir toutes les étoiles. Cependant, l'épreuve conjointe avec Menderes et Jürgen Milski, "Le grand prix de Murwillumbah", s'est soldée par un round sans étoiles. Ses disputes avec la camarade de camp Helena Fürst (50) restent également mémorables.

Après sa participation, Legat est resté lié au format de télé-réalité. En 2019, il est apparu en tant qu'instructeur de drill et a fait plusieurs apparitions dans la 13e saison. En 2020, il est revenu en tant que second et a fait partie de "Dr. Bob's Australia", où le médecin de camp Dr. Bob l'a emmené et Evelyn Burdecki (35) pour une visite de son pays natal, mettant en valeur ses points forts. Parmi les autres engagements de Legat dans la jungle, on peut citer ses apparitions dans "Je suis une célébrité - Le grand Dschungelshow" (2021), "La réunion des Dschungelstars" (2022) ou "Je suis une célébrité - L'heure après" (2023).

Nouvelle stratégie dans le Dschungelcamp estival

Au début de l'année, RTL a célébré le 20e anniversaire de l'émission, et Legat a écrit sur Instagram à propos de sa visite à "L'heure après" : "Hier marquait le début de la 17e saison, et j'étais ravi d'être encore une partie de ce show fantastique." À chaque nouvelle saison, il ressent un désir de "retourner à cet endroit, malgré le fait que ce soient les 18 jours les plus difficiles de ma vie".

Legat sera bientôt de retour dans la jungle pour l'édition des légendes. Le quinquagénaire, qui se décrit comme un "motivateur, une personne gentille et un joueur d'équipe", est devenu "plus calme", comme il l'a dit à RTL. "Il faut maintenant avoir une certaine stratégie parce que le public ne peut pas voter. Les méthodes hardcore et les explosions de colère ne vous mèneront nowhere; vous devez aborder les choses avec gentillesse et intelligence."

Sur le plan physique, il se sent "en pleine forme". Il maintient sa forme grâce aux sports de combat et à la fitness, et médite plusieurs fois par semaine. De plus, il a "mangé trop" et a pris plus de douze kilos. Il ne peut que recommander à tout le monde de "manger

