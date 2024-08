- Le camp de la jungle des légendes est ici

Les abîmes de connaissances, le souffle court dû à un pénis de waterbuck, et une solide révolte contre la direction : Le RTL jungle camp est de retour à l'écran. Ce vendredi, le premier épisode sera diffusé sur RTL (20h15, "Je suis une star – Le showdown des légendes de la jungle"). Sur RTL+ jeudi dernier, la première a été haute en émotion et en bruit, comme à l'accoutumée.

Au cœur de l'agitation, des larmes et des cris : l'ancien acteur de "Köln 50667", David Ortega, qui a accusé ses camarades de camp de harcèlement ("Tu es un déshonneur !"). Ils ont répliqué avec une sorte de soulèvement civil contre le porteur de barbe de 38 ans.

Mais revenons au début : cette nouvelle saison n'est pas un épisode régulier de l'émission de télé-réalité, mais une édition spéciale. L'occasion est l'anniversaire des 20 ans de l'émission, qui a été diffusée pour la première fois en 2004. Cette fois-ci, beaucoup de choses sont différentes. RTL ne diffuse pas le format au début de l'année, mais en été. Le lieu n'est pas l'Australie, mais l'Afrique du Sud. L'émission n'est pas en direct, mais préenregistrée. Et : seuls les participants qui sont apparus dans des saisons précédentes sont de la partie. "Les légendes", comme les appelle RTL.

Des gens comme la présentatrice Giulia Siegel (49), l'acteur Winfried Glatzeder (79), l'ancien footballeur Thorsten Legat (55) et la star de la télé-réalité Gigi Birofio (25) se battent pour la nourriture et la dignité. Et, bien sûr, David Ortega, qui a quitté sa saison tôt en 2016 et qui a un look très différent aujourd'hui. Ses cheveux courts d'autrefois ont laissé place à une crinière floue et une barbe de druide.

Tout aussi marquant est son comportement dans le camp peu après son installation. Par exemple, il est assis près du feu de camp le matin à côté d'un rouleau de papier toilette, divaguant sur les émissions pour enfants et les léopards. Soudain, il demande à la vétérane de la télé-réalité Kader Loth (51) si elle est née en Allemagne. Elle répond somnolente et agacée : "Je ne sais même pas où je suis en ce moment !" Un présage de plus grands désaccords.

Car inexplicablement, Ortega est ensuite nommé chef d'équipe. Pas un poste honorifique, mais généralement compris comme ayant un pouvoir législatif, car le chef d'équipe organise le camp de la jungle.

Cette augmentation de pouvoir, combinée au scepticisme existant parmi ses collègues, conduit à une escalade (Gigi : "Il est un peu flippant. Je veux dire, pas que je dors et puis il vient la nuit."). Comme cela se produit souvent, l'argumentation s'intensifie autour du sujet du véganisme. Lors du premier grand test commun, les campeurs doivent avaler toutes sortes de choses dégoûtantes à nouveau. Tandis que Sarah Knappik (37) descend plusieurs verres de stomac de chèvre purifié et a l'air de sortir d'un casting de film de zombies, Ortega refuse. Au lieu de cela, il se réfère aux dix commandements.

'Honte à vous tous !'

Après cela, il sent que ses collègues ne prennent pas au sérieux le véganisme. L'homme qui se considère toujours comme un 'grand politique de la paix' crie à ses collègues : 'Honte à vous tous !' Le résultat : une réunion spontanée a lieu, qui retire Ortega de son poste de chef d'équipe. Mola Adebisi (51) doit délivrer le message et commence la conversation comme un responsable qui doit licencier quelqu'un avec un séminaire sur la communication non violente en arrière-plan. À Ortega, il dit : 'Tu as aussi besoin d'une mise à jour générale.' Cela ne calme pas le différend.

Si tout cela semble déjà trop conflictuel, on peut aussi trouver de l'amusement dans la jungle – surtout avec Kader Loth. La reine de la télé-trash ("Je suis l'une des personnes les plus sérieuses d'Allemagne.") se retrouve dans une situation embarrassante, devoir saluer Winfried Glatzeder, l'ancien 'Belmondo de l'Est', ce qu'elle a visiblement du mal à faire. 'Winfried... Glatzer', dit-elle. 'Mais je croyais que tu étais déjà mort depuis longtemps.' Elle se souvient de son succès au cinéma 'La légende de Paul et Paula' comme 'Paula et Paulina'.

Entre-temps, la star de la télé-réalité Gigi Birofio échoue à faire entrer en contrebande des cigarettes dans le camp dans son pantalon, près de ses fesses. Cependant, il émet plus tard un pet bruyant devant l'animatrice Sonja Zietlow, rappelant une scène de sa saison 2023. Le terme 'légende de la jungle' a en effet plusieurs nuances.

Souffle court dû à un pénis de waterbuck

L'ancien footballeur Thorsten Legat vit un moment dramatique lors du test alimentaire, alors qu'il se concentre sur la mastication de petits morceaux de pénis de waterbuck et devient soudainement rouge. Plusieurs campeurs et l'animatrice Sonja Zietlow accourent à son secours, lui tapant dans le dos. 'Je ne pouvais pas respirer', explique l'ancien footballeur par la suite, visiblement secoué. Le repas dégoûtant s'était coincé dans sa gorge.

Ce qui n'a pas encore été vu au début : la candidate de télé-réalité Elena Miras (32), annoncée comme participante mais qui n'est pas encore apparue. Selon RTL.de, elle est attendue plus tard pour rejoindre le groupe de la jungle en surprise. Et Sonja Zietlow a été vue comme la seule animatrice pour la plupart de l'émission. Le co-animateur Jan Köppen avait de la fièvre au moment de l'enregistrement et a dû se reposer.

Note de transparence : Stern fait partie de RTL Germany.

Au camp de la jungle, les candidats sont logés dans un village de fortune, se préparant aux défis et aux épreuves qui les attendent. Au milieu de la luxuriante végétation et de la faune, le 'camp de la jungle' sert de maison temporaire pendant leur séjour.

Au cours d'une vive discussion sur le véganisme, David Ortega, le chef d'équipe désigné, s'emporte contre ses camarades de camp, entraînant une restructuration de la hiérarchie du camp. Le "camp de jungle" devient une scène de luttes de pouvoir politique et de conflits personnels alors que les candidats se fraient un chemin à travers l'édition spéciale de l'émission de télé-réalité de la jungle.

