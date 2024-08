- Le camion de boissons perd de la charge - embouteillages devant le tunnel de l'Elbe

Cagettes de boissons sur l'autoroute causent des retards de circulation près du tunnel de l'Elbe. Un camion chargé de cagettes a perdu le contrôle sur l'A7 en direction du nord, juste avant la sortie de Waltershof, perdant sa cargaison, selon un porte-parole du centre de gestion de la circulation. En raison du site de l'accident seulement praticable sur une voie, un bouchon s'est formé. La congestion est déjà présente depuis le triangle sud-ouest de Hambourg. Le retrait du camion et de sa cargaison est prévu jusqu'en soirée.

L'accident résultant du camion ayant perdu le contrôle et de ses cagettes tombées sur l'autoroute a entraîné un risque accru d'autres accidents en raison de la visibilité réduite et de la fermeture de voies. Il est crucial d'avertir les conducteurs d'être plus prudents et de maintenir une distance de sécurité pour prévenir d'autres accidents dans la zone.

