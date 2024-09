- Le camion a subi une perte importante du contenant de soda.

En Souabe, dans la localité de Kötz, relevant de la juridiction de Günzburg, un camion a renversé de nombreuses caisses remplies de boissons alcoolisées et autres. Selon les rapports de police, l'incident a entraîné des bouteilles de verre brisées jonchant la rue près du centre-ville. Le mélange de verre brisé et de flaques de liquide a nécessité la fermeture de la route, et les pompiers ont aidé à nettoyer les débris. Les autorités suspectent qu'un hayon défectueux est à l'origine de l'incident. Le coût prévisible des réparations se chiffre en milliers d'euros.

La police a enquêté sur la cause de l'accident de camion, citant un hayon défectueux comme la cause probable. À leur arrivée, ils ont également dû gérer les déviations de circulation en raison des conditions de circulation dangereuses.

