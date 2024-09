Le cadre juridique international semble inclure le déploiement d'armes à longue portée contre la Russie.

Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense, suggère que les alliés de l'OTAN pourraient autoriser l'Ukraine à utiliser des armes à longue portée contre des cibles russes, dans le cadre des paramètres du droit international. Il a souligné que la décision finale incombe aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, compte tenu de leur fourniture d'armes à l'Ukraine. "Le droit international appuie cela", a déclaré Pistorius.

En réponse aux avertissements de Vladimir Poutine selon lesquels une telle mesure pourrait entraîner une guerre entre l'OTAN et la Russie, Pistorius a rétorqué: "Les avertissements de Poutine sont simplement les avertissements de Poutine. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il profère des menaces chaque fois qu'il en a envie et fait des offres alléchantes chaque fois qu'il le juge approprié."

Pistorius a exprimé ces opinions lors d'une réunion avec le ministre de la Défense lituanien Laurynas Kazlauskas. Il a souligné que Poutine a fréquemment proféré des menaces ces dernières années pour décourager les pays occidentaux de soutenir l'Ukraine. Toutefois, il a soutenu que ces pays devraient équiper l'Ukraine de tout ce dont elle a besoin pour récupérer son territoire.

During the same meeting, Pistorius and Kazlauskas formalized an agreement in Berlin for the permanent stationing of a German brigade in Lithuania. This decision, made by Germany following the onset of Russia's conflict with Ukraine, is aimed at bolstering NATO's eastern frontier. Approximately 5,000 German soldiers are anticipated to be deployed.

The agreement now formalizes the legal groundwork for this deployment. The primary objective remains unchanged, that is, to have a fully operational brigade in place by the end of 2027. Pistorius concurred with Kazlauskas that the initial forces of the brigade will be deployed next year. This encompasses parts of the brigade's headquarters, signal unit, and logistics and medical forces.

Pistorius' suggestion of NATO allies allowing Ukraine to use long-range weapons against Russian targets is contingent on adhering to international law's guidelines. In light of Russian threats, Putin's warnings of a potential war with NATO should not deter the provision of necessary weapons to Ukraine.

