Le cabinet de sécurité de Biden n'a pas prévu d'action immédiate pour présenter une proposition de trêve révisée.

Récemment, des officiels de haut rang aux États-Unis ont suggéré qu'une proposition intérimaire était proche de l'achèvement pour l'approbation de Biden, avant d'être présentée aux autres médiateurs participant aux discussions sur le cessez-le-feu, tels que le Qatar et l'Égypte. Cependant, selon ces officiels, les conseillers de Biden veulent d'abord s'assurer que le Hamas finira par accepter un "oui" à cet accord révisé, ce que certains doutent.

Un obstacle important dans les négociations tourne autour de la controverse concernant les prisonniers palestiniens, qui seraient libérés dans le cadre d'un échange pour les otages secuestrés par le Hamas le 7 octobre. Récemment, le Hamas a proposé la libération de détenus condamnés à la prison à vie en échange d'otages civils, un changement par rapport aux discussions previous, où il était seulement proposé que des prisonniers soient libérés en échange de soldats israéliens et de soldats capturés.

Les officiels américains accusent principalement le Hamas et son leader, Yahya Sinwar, de l'impasse, en déclarant qu'il est incertain que Sinwar soit réellement intéressé à conclure un accord. L'exécution récente de six otages à Gaza, dont un américain d'origine israélienne, a mis en colère les officiels de l'administration profondément impliqués dans les négociations.

De plus, le doute s'infiltre à Washington quant à la disposition du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour conclure le conflit. Netanyahu a été ferme sur le déploiement de troupes israéliennes le long du corridor de Philadelphi après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, ce qui a conduit certains officiels américains à sous-entendre que son insistance pour maintenir le contrôle sur la bande de terre cruciale bordant la frontière Égypte-Gaza n'a pas été bénéfique.

Mettre fin au conflit Israël-Hamas avant la fin de son mandat est l'un des objectifs de politique étrangère les plus importants de Biden. Despite les nombreux efforts, il y a de plus en plus de scepticisme au sein de l'administration quant à savoir si un accord peut être conclu avant la fin du mandat du président en janvier.

Cependant, les officiels maintiennent leur optimisme et prévoient de continuer à s'engager dans les négociations, malgré les maigres chances de cessez-le-feu pour le moment.

La semaine dernière, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a refusé de prévoir quand la proposition intérimaire serait prête, mais il a souligné que l'administration travaillait diligemment pour faire des progrès.

"Les discussions se poursuivent", a déclaré Kirby. "Ce qui n'est pas clair pour nous, surtout considérant l'exécution de ces six otages, c'est si nous pourrons y arriver. Ce qui n'est pas clair pour nous, c'est si le Hamas sera jamais capable de s'asseoir à la table sincèrement et de signer quelque chose."

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est devenu le dernier haut responsable américain à se rendre dans la région, retournant en Égypte mercredi. Cependant, compte tenu des maigres chances que le voyage de Blinken aboutisse à une percée significative dans l'accord de cessez-le-feu, le voyage de Blinken au Moyen-Orient marquera la première fois depuis les attaques d

