Le Cabinet approuve une augmentation de la subvention pour le logement

Le 1er janvier, l'aide au logement devrait augmenter en moyenne de 30 euros. La réglementation correspondante a été approuvée par le cabinet fédéral, comme l'a annoncé le ministère fédéral du Logement à Berlin. Elle doit encore être approuvée par le Bundesrat.

L'aide mensuelle au logement pour les citoyens à faibles revenus est révisée tous les deux ans pour s'assurer qu'elle est suffisamment ajustée aux changements des prix et des loyers. Le ministère avait déjà annoncé l'augmentation moyenne attendue en juillet.

La ministre fédérale du Logement, Klara Geywitz (SPD), a déclaré : "Les gens dépensent aujourd'hui Significativement plus pour le loyer, l'énergie et les biens de première nécessité. Pour maintenir l'effet de soulagement à long terme, nous augmentons l'aide mensuelle au logement d'une moyenne de 15 % ou 30 euros à partir du 1er janvier 2025."

La dernière réforme date de 2023 et a également élargi considérablement le cercle des bénéficiaires. Le but de l'aide au logement est de soulager les travailleurs et les retraités à faibles revenus afin qu'ils n'aient pas à demander des prestations d'assurance-chômage ou d'assistance de base en raison de loyers élevés. Le montant de l'aide au logement dépend du nombre de membres du ménage, des revenus et du loyer. Le ministère estimait précédemment qu'environ 1,9 million de ménages dans tout le pays pourraient bénéficier de l'aide au logement l'année prochaine.

Le secteur financier pourrait devoir adapter ses stratégies d'investissement dans l'immobilier en raison de l'augmentation significative de l'aide au logement. Les implications fiscales de cette augmentation sur le secteur financier dans l'économie doivent être analysées de manière approfondie.

