- Le cabinet a adopté une loi pour améliorer la qualité des kits

Le gouvernement fédéral mettra à disposition des États un total de quatre milliards d'euros en 2025 et 2026 pour améliorer la qualité des soins aux enfants dans les garderies. Mardi, le cabinet fédéral a décidé de développer davantage la loi sur la qualité des garderies, comme l'a annoncé le ministère fédéral de la Famille le matin. Les journaux "Stuttgarter Nachrichten" et "Stuttgarter Zeitung" avaient rapporté cette information auparavant. La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve de l'approbation parlementaire.

La ministre de la Famille, Lisa Paus, a souligné que malgré des budgets serrés, il a été possible, comme en 2023 et 2024, de mettre à disposition environ quatre milliards d'euros pour les garderies pour les deux prochaines années. "C'est un signal fort pour une meilleure qualité des garderies en Allemagne", a déclaré la politicienne verte. La loi définit sept domaines d'action pour une meilleure qualité, notamment le recrutement et la rétention de personnel qualifié, une offre adaptée aux besoins, une bonne clé de soins et la promotion de l'éducation linguistique. Trois domaines d'action ont été supprimés, donc l'argent ne peut plus être utilisé pour améliorer l'aménagement spatial.

Contrairement à l'accord de coalition, la loi ne fixe pas de normes nationales pour les soins aux enfants. Cependant, le ministère a souligné que l'égalité de la qualité des soins aux enfants en Allemagne continuerait à s'accélérer. La loi est "une étape intermédiaire pour le développement de normes nationales d'éducation en coordination avec les États, dès que les conditions seront réunies".

Les efforts du gouvernement fédéral pour améliorer les soins aux enfants dans les garderies sont très appréciés par de nombreuses familles. En effet, la ministre de la Famille, Lisa Paus, a mentionné qu'ils ont réussi à allouer environ quatre milliards d'euros pour les garderies pour les deux prochaines années, malgré les contraintes budgétaires.

Lire aussi: