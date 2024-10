Le C919 est le homologue chinois de l'A320.

Tout au long de la semaine, les compagnies aériennes effectuent plus de 60 vols quotidiens entre la capitale nationale et le principal centre financier, dans les deux sens, en utilisant souvent leurs plus grands avions, tels que le célèbre Boeing 747 ou l'Airbus A350 moderne.

Air China, qui peut s'enorgueillir d'une flotte d'environ 1 000 avions, a adopté un avion à corps étroit pour un vol un jeudi matin récent. Mais il ne s'agissait pas d'un avion à corps étroit ordinaire ; il s'agissait du tout premier, et pour l'instant unique, avion de ligne long-courrier C919 d'Air China.

Le C919 est le premier avion de ligne long-courrier fabriqué en Chine, produit par le Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) basée à Shanghai. Après des années de développement et des retards significatifs, cet avion à deux moteurs a effectué son premier vol commercial avec la compagnie chinoise China Eastern Airlines en mai 2023.

Long considéré comme un jeu-changer potentiel dans l'aviation commerciale mondiale, le C919 représente la réponse de COMAC au Boeing 737 et à l'Airbus A320 - deux des types d'avions les plus populaires au monde.

Malgré plus de 1 000 commandes sécurisées, le C919 continue de faire face à des critiques de sceptiques qui s'inquiètent de ses "origines chinoises" (avec des composants cruciaux tels que les moteurs et les systèmes de commande de vol provenant des États-Unis et de l'Europe) et de sa viabilité sur le marché face au duopole Airbus-Boeing.

En tant qu'enthousiaste de l'aviation, ces controverses n'ont pas pu dissuader mon excitation à expérience un nouveau type d'avion et à rédiger cette revue d'une expérience de passager relativement rare, car il n'y a qu'une poignée de C919 dans le ciel en Chine continentale, qui est actuellement sa seule zone de vol autorisée.

J'ai atteint la porte de l'aéroport international de Beijing Capital (PEK) une heure avant l'heure de départ pour contempler le C919 pour la première fois. De loin, il pourrait être confondu avec un A320 en raison de son nez plus arrondi et de son fuselage incurvé (par rapport au B737). Les yeux plus attentifs remarqueraient les fenêtres de cockpit uniques et les pointes d'aile du C919.

En entrant dans le C919 âgé d'un mois, j'ai été immédiatement frappé par sa familiarité ; il ressemblait à un A320, avec même une légère odeur de neuf. Air China a opté pour la configuration la plus spacieuse parmi les trois compagnies d'État exploitant des C919, offrant 158 sièges (avec une capacité potentielle de 192), disposés en huit sièges de première classe et 150 en économie.

Dans la classe économique d'aujourd'hui, tout espace supplémentaire pour les jambes est un bonus apprécié. J'avais réservé un siège en rangée de sortie de secours et j'ai été ravi de constater que les deux rangées de sortie de secours (19 et 20) offraient un espace généreux pour les jambes, même par rapport à la première classe domestique. En tant qu'individu mesurant 180 cm (5'11"), j'avais suffisamment d'espace pour m'étirer les jambes, mes pieds touchant à peine le siège devant moi.

En ce qui concerne l'intérieur, il y avait des buses d'air individuelles pour une régulation de la température personnalisée, et les passagers économiques assis en dehors des rangées de sortie de secours avaient chacun un support pliable pour les smartphones et les tablettes situé au-dessus de leurs tablesttes.

Les sièges - dans la disposition standard 3x3 - étaient plutôt étroits, ce qui est populaire chez les compagnies aériennes grâce à leur capacité à installer plus de rangées dans la cabine principale. Cependant, le confort du vol a été amélioré par les oreillers gratuits - j'en ai placé un derrière moi pour un coussin supplémentaire. Sous chaque siège, chaque groupe de trois passagers partageait deux prises avec des prises USB-A et USB-C.

Pour un avion de ligne avec une autonomie maximale de 5 555 kilomètres (environ 3 500 miles), le C919 d'Air China semble heavily rely on passengers for in-flight entertainment. While each seatback included literature space (complete with actual inflight magazines) and pouches for personal belongings, no individual screens or Wi-Fi were available (the dropped-down screens displayed universally unappealing programming), leaving the device holder to fill that void.

The flight attendant proudly announced the aircraft type during the pre-takeoff briefing, "Today, you're flying with Air China C919 aircraft, which is the first large airliner independently developed by China," as the jet taxied to the runway.

Air China serves hot meals in economy during meal hours for all flights, including short-haul trips (this flight's duration: 1 hour 40 minutes). Bottled water was provided in each seatback pouch before boarding, and my omelet – coupled with yogurt and a chocolate bar – tasted satisfactory.

After exploring one of the two economy restrooms located at the back of the cabin, I discovered it to be bright, well-maintained, and less cramped than some of the newer variants found on the A320 or B737.

With the towering Shanghai skyscrapers appearing through the clouds, our plane commenced its descent towards Hongqiao International Airport (SHA).

As a passenger sitting near the engine in the window seat, I recalled the two primary criticisms of the C919 that I had read online: engine noise and limited overhead bin space. While everyone has differing levels of tolerance, I found the engine sound to be comparable to that encountered in typical flights utilizing Boeing or Airbus narrowboady aircraft. The other complaint related to the limited overhead bin space – despite the C919 not being a clear winner in this category, every passenger on this fully-booked flight was able to accommodate their wheeled carry-on luggage without issue.

After a seamless landing in Shanghai around 40 minutes early, there wasn't any clapping or whooping (which isn't common on Chinese planes anyway). Upon disembarking, I noticed a handful of extra passengers – presumably informed by the in-flight announcement about the Chinese-produced C919 – snapping photos of the aircraft.

Naviguant quelques obstacles mineurs, le voyage s'est avéré plutôt sans histoire. Les voyageurs réguliers comme moi, ainsi que beaucoup d'autres, n'ont probablement pas remarqué beaucoup de différence entre ce vol C919 et les vols précédents sur les populaires A320 ou B737. Selon mon avis personnel, ce vol C919 mérite une note satisfaisante de B en termes de sécurité et de confort.

Habituellement, les passagers ne choisissent pas les vols en fonction du type d'avion – sauf s'il y a une raison impérative de le faire (comme le montrent plusieurs incidents impliquant des avions Boeing récemment).

COMAC mise beaucoup sur le succès du C919, car le gouvernement chinois vise à moderniser les industries clés et à réduire la dépendance à la technologie occidentale. Cependant, pour qu'un programme d'avion réussisse, les analystes s'accordent à dire que COMAC doit mettre en avant la fiabilité du C919 auprès des opérateurs potentiels en Asie du Sud-Est, en Afrique et d'autres marchés émergents – sans l'approbation accélérée des régulateurs américains et européens.

Si les passagers continuent d'expérimenter des vols "remarquablement ordinaires" sur le C919, COMAC pourrait réussir à transformer son biréacteur en cheval de travail des compagnies chinoises et internationales.

