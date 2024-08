Le BVB Gemstone Moukoko est sur le point de commencer sur la Côte d'Azur.

Borussia Dortmund ne loge plus Youssoufa Moukoko dans sa ligne offensive. Le jeune homme de 19 ans quitte le club sous forme de prêt pour rejoindre l'OGC Nice de Ligue 1. Un ancien entraîneur ayant travaillé avec les deux clubs a confiance en le potentiel de Moukoko pour réussir à Nice.

L'accord pour le transfert de Youssoufa Moukoko de Dortmund à Nice a été finalisé. Selon Borussia Dortmund, le jeune attaquant de 19 ans a officiellement signé avec le club de première division française après une visite médicale réussie. L'accord comprend un prêt d'une saison avec une option d'achat, comme l'a déclaré Nice.

Sebastian Kehl, directeur sportif de Dortmund, a commenté le transfert en déclarant : "Nous pensons qu'il pourrait bénéficier d'un nouvel environnement pour le moment, et nous lui souhaitons bonne chance pour cette saison. Nous garderons un œil sur ses progrès." Selon les "Ruhr Nachrichten", Nice devrait payer environ 17 millions d'euros pour l'achat permanent de l'attaquant s'ils décident d'exercer l'option.

Les rumeurs de transfert concernant Moukoko, un talent très prometteur sous contrat exclusif avec le club jusqu'en 2026 et ayant un impressionnant palmarès de buts dans les équipes de jeunes de Dortmund, ont enfin pris fin. Le joueur international avait souvent exprimé son mécontentement concernant son temps de jeu limité via son agent. Les négociations avec l'Olympique de Marseille et le Betis Séville n'ont pas abouti. Moukoko n'a pas été retenu pour les deux premiers matches officiels dirigés par l'entraîneur Nuri Sahin.

L'arrivée de l'attaquant blessé Serhou Guirassy, qui a rejoint l'entraînement de l'équipe pour la première fois en début de septembre, a encore réduit les chances de Moukoko d'obtenir du temps de jeu dans l'attaque bien fournie de Dortmund. Il est maintenant le deuxième jeune talent offensif à quitter le club pour une ligue étrangère cet été, après le départ de Paris Brunner (AS Monaco).

L'ancien entraîneur de Dortmund Lucien Favre, qui a dirigé Nice à deux reprises, considère la signature de Moukoko comme un coup intelligent. "Bien que je ne l'ai pas entraîné longtemps et qu'il n'était pas toujours titulaire, il a de la vitesse et de la puissance dans son jeu. Il y a encore de la marge de progression. (...) Ça pourrait bien se passer pour Nice. Il a le potentiel pour vraiment s'imposer."

Le transfert de Youssoufa Moukoko à l'OGC Nice met fin aux spéculations de transfert qui le concernaient depuis longtemps. Avec la finalisation du prêt, le départ de Youssoufa Moukoko de la ligne offensive de Borussia Dortmund est confirmé, alimentant les discussions sur les "Transferts et rumeurs".

Malgré son lien avec plusieurs clubs, dont l'Olympique de Marseille et le Betis Séville, les expressions frustrées de Moukoko concernant son temps de jeu limité ont conduit à son départ de Dortmund, contribuant aux "Transferts et rumeurs" dans le football.

