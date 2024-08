Le BVB est en course pour Beier.

L'an dernier, Maximilian Beier a marqué le but victorieux pour TSG Hoffenheim contre Borussia Dortmund, mais maintenant il change de côté : le joueur de l'équipe nationale va bientôt faire des ravages pour le BVB, qui a surenchéri sur une concurrence de haut niveau.

Borussia Dortmund, club de football de Bundesliga, a signé l'avant-centre de l'équipe nationale Maximilian Beier auprès de ses rivaux de ligue TSG Hoffenheim. Le BVB a confirmé le transfert, avec Beier qui a signé un contrat jusqu'en 2029, et le montant du transfert pour le joueur de 21 ans est d'environ 30 millions d'euros.

"Plusieurs grands clubs européens se disputaient Maximilian. Nous sommes très heureux d'avoir pu rapidement le convaincre de rejoindre Borussia Dortmund", a déclaré le directeur des affaires Lars Ricken. "Je suis fier de pouvoir maintenant jouer pour l'un des meilleurs clubs d'Europe", a souligné Beier : "Les objectifs du club et les miens sont les mêmes : nous voulons gagner des titres. Je donnerai tout pour ça." Selon les informations de ntv.de, Juventus Turin, FC Liverpool et Manchester United s'intéressaient également au joueur de l'Euro. Cependant, le BVB a intensifié ses efforts ces dernières semaines et a finalement conclu l'affaire.

Au BVB, Beier est censé remplacer Niclas Füllkrug, qui a rejoint West Ham United. "Maxi était notre joueur de rêve absolu après le départ de Niclas Füllkrug. Malgré son jeune âge, il est déjà très mature sur le terrain et se distingue par sa vitesse, son engagement et sa menace de but", a déclaré le directeur sportif de Dortmund Sebastian Kehl : "Son développement n'est certainement pas terminé, et nous l'aiderons à s'améliorer encore plus."

Dortmund a précédemment signé l'attaquant de Stuttgart Serhou Guirassy, mais il n'est pas encore apte à jouer en raison d'une blessure au genou. Le polyvalent Beier peut jouer en tant qu'unique avant-centre ou dans un système à deux attaquants, offrant ainsi de nouvelles options à l'entraîneur Nuri Sahin.

Le contrat de Beier avec TSG était prévu pour expirer à la fin juin 2027. Il l'avait signé en octobre 2023, et selon "Kicker", il comportait une clause de départ.

