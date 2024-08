Le but comique scelle le triomphe du HSV, Dresde marque une prise de contrôle triomphale

Hamburger SV profite d'une soirée de coupe confortable et se prépare pour des défis plus difficiles en 2. Bundesliga. Leur adversaire de championnat, Fortuna Düsseldorf, en revanche, subit un choc désagréable.

SV Meppen - Hamburger SV 1:7 (0:2)

Hamburger SV a facilement rempli sa première mission en DFB-Pokal, se qualifiant pour le tour suivant. Face à l'équipe de division inférieure SV Meppen, l'équipe dirigée par Steffen Baumgart a remporté une victoire 7-1 (2-0), sans transpirer. Le seul bémol a été le remplacement forcé de Bakery Jatta en raison d'une blessure.

Après une courte période d'ajustement, l'équipe de deuxième division a pris le contrôle. Immanuel Pherai (17.) et Miro Muheim (31.) - grâce à une conversion de coup franc direct - ont déjà établi une confortable avance après trente minutes. Un autre but de Jatta (41.) a été annulé en raison d'une position de hors-jeu suspecte.

Meppen, habitué à affronter l'équipe réserve de HSV en Regionalliga Nord, n'a pas présenté beaucoup de danger. Au lieu de cela, ils ont passé la plupart du match à essayer de revenir, avec Hamburg qui maintenait un contrôle ferme sur le match.

La deuxième mi-temps n'a apporté aucun changement. Davie Selke (56.), qui a remplacé Jatta blessé, a marqué quelques secondes après son entrée en jeu. Pherai (59.) a ajouté un autre but. La résistance de Meppen s'est effondrée : Fabio Balde (71.) a marqué le 5, et Tim Möller (80.) a marqué un but contre son camp de manière inhabituelle. Robert Glatzel (87.) a marqué le 6, avec Daniel Haritonov (90.) qui a marqué le but de consolation de Meppen.

Dynamo Dresde - Fortuna Düsseldorf 2:0 (1:0)

Le finaliste de la demi-finale de la DFB-Pokal de la saison dernière, Fortuna Düsseldorf, a été éliminé après une piètre performance. L'équipe de deuxième division a été battue 0-2 (0-1) par les favoris Dynamo Dresde.

Düsseldorf a eu du mal à trouver ses marques contre ses adversaires de division inférieure, restant sur la défensive pendant la plupart de la première demi-heure. Robin Meißner de Dynamo a raté une occasion en or avec une tête sur corner (8.), avant que Christoph Daferner (17.), ancien joueur de Düsseldorf, ne marque. La défense auparavant imprenable de Düsseldorf est apparue fragile tout au long du match.

En deuxième mi-temps, Düsseldorf a eu deux occasions en or, mais Tim Schreiber de Dresde a réalisé un arrêt remarquable. Dresde a pris le contrôle et a eu des occasions de mettre le match hors de portée, avec Meißner qui a finalement marqué le but victorieux lors d'une contre-attaque rapide (69.).

L'entraîneur de Fortuna, Daniel Thioune, a annoncé le retour imminent de Dawid Kownacki de Werder Brême, recordman de transferts de Düsseldorf. "Il y a encore quelques détails à régler, puis je peux dire : Dawid, bienvenue à la maison", a déclaré Thioune. En 22 matchs de Bundesliga pour Brême, l'attaquant polonais n'a marqué aucun but.

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC 0:5 (0:2)

Karlsruher SC a réussi à surmonter ses appréhensions du premier tour en DFB-Pokal et s'est confortablement qualifié pour le tour suivant. L'équipe de deuxième division a battu l'adversaire de division inférieure Sportfreunde Lotte 5-0 (2-0). Auparavant, Karlsruhe avait perdu six fois en neuf matchs de premier tour, y compris l'année dernière contre les géants de la coupe 1. FC Saarbrücken.

Pour l'équipe locale qui a commencé la saison de championnat avec trois victoires, c'était leur cinquième apparition en phase finale. Ils avaient échoué quatre fois auparavant, y compris il y a trois ans contre KSC (1:4).

Les visiteurs ont commencé parfaitement au stade Lotter Kreuz, ouvrant le score dès la 2e minute grâce à David Herold, qui a converti de 18 mètres. Le gardien de but de Sportfreunde, Laurenz Beckemeyer, n'a pas impressionné. En

