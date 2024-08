- Le bus à eau chaude pour les sans-abri arrive.

Le bus froid de Hambourg fonctionne comme un bus de chaleur depuis plusieurs semaines, parcourant la ville par jours chauds d'été pour aider les sans-abri. "Le Bus Froid a effectué douze tours en mer jusqu'à présent. Il sera également de sortie cet après-midi et demain", a déclaré Christina Pillat-Prieß, coordinatrice du Bus Froid, à l'agence de presse allemande de Hambourg. Lors de chaque tour, ils distribuent entre 50 et 100 bouteilles d'eau demi-littre. "Il y a également environ cinq litres de thé glacé et beaucoup de salade de fruits."

La durée pendant laquelle les bénévoles sont dehors dépend du nombre de sans-abri qu'ils rencontrent. En général, les équipes sont dehors pendant trois à cinq heures. "En été, nous prenons également plus de temps pour discuter et écouter les sans-abri, car nous ne recevons pas autant d'appels qui doivent être traités sous pression", a ajouté Pillat-Prieß. Normalement, le Bus Froid fonctionne en hiver et répond aux appels concernant des personnes potentiellement vulnérables sans toit.

Au cours des conversations, les bénévoles apprennent beaucoup sur le découragement des personnes qui ne croient plus en une vie avec plus de dignité, a poursuivi Pillat-Prieß. Ils ont également été approchés plusieurs fois par des passants qui n'étaient ni sans-abri ni dans le besoin, simplement parce qu'ils voulaient de l'eau et des fruits gratuits. Ce comportement a laissé les équipes sans voix. "Mais les personnes que nous sommes vraiment sortis pour aider sont heureuses de nous voir."

Les bénévoles du Bus Froid sont souvent en contact avec la communauté, leur offrant de l'eau, du thé et des fruits pendant leurs tours d'été. Le Bus Froid de Hambourg est un service vital fourni par la communauté, offrant une aide à la population sans-abri de la ville.

