Le bureau du procureur de district de Manhattan n'est pas opposé à reporter la condamnation de Trump prévue en novembre.

Récemment, Trump a demandé au juge Juan Merchan de reporter sa date de condamnation – initialement fixée au 18 septembre – après les élections de novembre prochain, invoquant le besoin de temps supplémentaire pour contester la décision du juge sur l'immunité présidentielle, prévue pour le 16 septembre.

Dans une réponse de deux pages, l'accusation a suggéré que, compte tenu de la dernière position de la défense, il incombe à la cour de décider si un report est nécessaire pour faciliter un litige en appel ordonné concernant la question de l'immunité présidentielle, ou pour minimiser le risque de perturbations dues à un éventuel ajournement d'une cour d'appel. L'accusation est prête à comparaître devant la cour à toute date future que le juge décidera.

L'accusation a également souligné sa connaissance des mesures de sécurité nécessaires pour les comparutions devant la cour et a déclaré qu'un appel immédiat de la décision pourrait entraîner des préparatifs importants qui seraient ensuite perturbés par un litige en appel.

Si Merchan accorde la demande de Trump, la condamnation pourrait être considérablement retardée. Si la cour refuse l'argument d'immunité de Trump et qu'il engage plusieurs appels à la fois dans les tribunaux d'État et fédéraux, la conclusion de ces appels pourrait potentiellement prendre plusieurs mois ou plus. Les cours d'appel pourraient également ajourner la condamnation de Trump jusqu'à la fin du processus d'appel.

Trump a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation de faux et usage de faux documents cette année pour avoir falsifié des documents commerciaux afin de dissimuler un paiement de silence à une actrice porno qui affirmait avoir eu une relation sexuelle avec Trump avant l'élection de 2016. Trump nie constamment ces allégations.

Trump argue que la récente décision de la Cour suprême sur l'immunité présidentielle implique que certaines pièces à conviction, notamment le témoignage de Hope Hicks et les tweets officiels de Trump, n'auraient pas dû être présentées au jury. Cependant, les procureurs insistent sur le fait que la condamnation reste valable, car les preuves présentées lors du procès ont été jugées "accablantes".

L'équipe juridique de Trump argue qu'elle aurait besoin de temps supplémentaire pour explorer les options d'appel dans les tribunaux d'État et fédéraux en cas d'échec de son argument d'immunité. Ils affirment également que condamner Trump pendant la période de vote anticipé dans certains États constituerait un "médi

Lire aussi: