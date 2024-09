Le Bundestag, le parlement allemand, est sur le point de décider du processus d'interdiction du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD).

Pour une période assez longue, des représentants de différentes factions du Bundestag ont travaillé sur l'élaboration d'une résolution visant à poursuivre un processus qui pourrait potentiellement dissoudre l'AfD. Le document finalisé est maintenant prêt et devrait être présenté au Parlement prochainement. Outre la dissolution du parti d'extrême droite, il y a un autre objectif.

Selon les informations de "Die Welt", un vote parlementaire sur cette résolution interpartisane est imminent. Des membres du SPD, de la CDU/CSU, des Verts et des partis de gauche ont exprimé leur soutien, bien que leurs factions entières ne soient pas entirely behind.

Cette résolution a été en cours d'élaboration pendant plusieurs mois et a été finalisée il y a peu de temps. Un minimum de 37 parlementaires est requis pour une motion interpartisane. Cependant, la résolution de l'AfD est attendue pour être introduite par un nombre substantiel de parlementaires: au moins dix de chacun des partis mentionnés ci-dessus, selon "Die Welt". Marco Wanderwitz, membre de la CDU de Saxe, est l'une des principales forces derrière cette initiative. Il a qualifié l'AfD de "droit extrême dans ses racines et ses branches" il y a plus de deux ans.

La résolution demande à la Cour constitutionnelle fédérale d'évaluer, en se basant sur l'article 21 de la Loi fondamentale et le paragraphe 43 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, si le parti Alternative pour l'Allemagne est inconstitutionnel ou, du moins, inéligible pour le financement de l'État.

Opposition à l'interdiction de l'AfD de la part de Scholz

La motion accuse l'AfD de chercher à renverser l'ordre démocratique et d'adopter une attitude hostile et agressive à son égard. La motion énumère plusieurs violations de la garantie de dignité humaine dans la Loi fondamentale, notamment des appels à "millions de rapatriements" de migrants. Elle identifie également plusieurs déclarations controversées faites par les présidents fédéraux et étatiques de l'AfD comme des attaques contre la dignité des migrants, des musulmans et des communautés LGBTQ+.

Olaf Scholz, le chancelier fédéral, a déclaré fin mai qu'il ne considérait pas actuellement une interdiction de parti pour l'AfD comme une priorité. Il a décrit une interdiction de parti comme un "très difficile problème dans une démocratie", avec des obstacles extrêmement élevés. En 2017, la deuxième tentative d'interdire le NPD d'extrême droite à la Cour constitutionnelle fédérale a échoué.

Au début de l'année, la cour de Karlsruhe a retiré le financement de l'État au parti qui s'est renommé "Die Heimat". La justification était une modification de la Loi fondamentale adoptée en 2017, qui permet de retirer le financement de l'État à un parti si ses actions ou ses partisans poursuivent des objectifs anti-constitutionnels. Cependant, cela nécessite des preuves claires d'intentions antidémocratiques.

