Le Bundestag continue à débattre du budget, en délibérant de manière globale.

Après avoir achevé le débat public de quatre heures convenu, nous aborderons le budget du ministère des Affaires étrangères (13h). Nous nous concentrerons ensuite sur le budget du ministère de la Défense (14h45). Enfin, nous aborderons le budget du ministère des Transports (16h30). Ces discussions budgétaires se poursuivront jusqu'à vendredi.

Le Parti social-démocrate (SPD) a exprimé son intérêt à participer aux discussions sur le budget du ministère des Transports à 16h30. During the Q&A session after the budget discussions, representatives from the SPD might provide their insights.

