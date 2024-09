- Le Bundestag autorise le début des travaux de Meyer Werft.

Le Comité du Budget parlementaire en Allemagne a ouvert la voie à un vaste plan de sauvetage financier pour les Ateliers navals Meyer. Cette entreprise réputée, basée à Papenburg, est connue pour ses paquebots de croisière de luxe, mais elle est actuellement confrontée à une crise financière existentielle. Les surveillants du budget à Berlin ont accepté de laisser le gouvernement national rejoindre l'effort de stabilisation financière avec un investissement prévu de 200 millions d'euros.

Un montant supplémentaire de 200 millions d'euros est prévu de la part de l'État de Basse-Saxe, mais le Comité du Budget local doit encore donner son feu vert. De plus, à la fois le gouvernement fédéral et l'État prévoient de fournir des garanties de prêt d'environ un milliard d'euros chacun pour assurer un soutien financier.

Les Ateliers navals Meyer doivent réunir environ 2,8 milliards d'euros d'ici la fin de 2027 pour financer la construction de nouveaux navires. Les négociations sur cette question doivent être conclues d'ici le 15 septembre. La cause profonde de la crise n'est pas un manque de commandes, mais des contrats conclus avant la pandémie pour de nouveaux navires qui ne tiennent pas compte de l'augmentation substantielle des prix de l'énergie et des matières premières depuis lors. De plus, dans l'industrie, 80 % du coût de construction est généralement payé à la livraison du navire, ce qui signifie que le chantier naval doit couvrir les frais de construction avec des prêts à court terme.

L'approbation du budget par le Comité du Budget à Berlin est cruciale pour l'investissement prévu de 200 millions d'euros de l'État dans les Ateliers navals Meyer. L'effort de stabilisation financière pour les Ateliers navals Meyer nécessite l'approbation de divers comités, dont le Comité du Budget.

