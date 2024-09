Le Bund se distanciera progressivement de la Commerzbank.

En 2008 et 2009, le gouvernement fédéral a fourni plus de 18 milliards d'euros à Commerzbank pendant la crise financière pour aider à prévenir sa faillite. Depuis, la banque a récupéré et a rendu des milliards d'euros au gouvernement. Maintenant, le gouvernement prévoit de vendre ses parts dans Commerzbank progressivement pour générer des milliards supplémentaires.

Selon les rapports, l'État prévoit de réduire sa participation dans Commerzbank. L'agence financière de la République fédérale d'Allemagne a annoncé que l'intervention du gouvernement fédéral dans Commerzbank pendant la crise financière de 2008 et 2009 a été cruciale pour restaurer la stabilité des marchés financiers. Depuis que Commerzbank est redevenue une institution stable et rentable, il est maintenant le moment pour le gouvernement fédéral de vendre ses parts.

Florian Toncar, Secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral des Finances et président du comité de pilotage interministériel responsable, a expliqué que la situation financière de Commerzbank s'est améliorée considérablement depuis 2021. Par conséquent, le gouvernement fédéral prend la bonne décision en réduisant sa participation dans Commerzbank et en amorçant son retrait.

La vente du paquet d'actions concerné sera effectuée de manière transparente et conforme aux règles du marché, comme annoncé par l'agence financière. Les étapes suivantes de la vente seront décidées par le comité de pilotage interministériel à un moment opportun.

Il est intéressant de noter que le gouvernement fédéral n'a pas participé aux programmes de rachat d'actions de Commerzbank Recently, ce qui a légèrement augmenté sa participation dans la banque. Commerzbank a enregistré son plus haut bénéfice en 15 ans à la fin de l'année précédente. Le bénéfice net du groupe a augmenté de 55 % pour atteindre 2,2 milliards d'euros et le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 10 % pour atteindre 10,5 milliards d'euros par rapport à l'année précédente.

Le PDG Manfred Knof, qui a pris la tête de la deuxième plus grande banque cotée en bourse d'Allemagne en 2021, a mis en place de importantes transformations. Les licenciements et la simplification du réseau de succursales ont rendu la banque beaucoup plus rentable. En janvier, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il vendrait une partie de ses participations dans des entreprises, notamment dans Deutsche Post et Deutsche Telekom, et les convertirait en espèces.

Commerzbank a connu des difficultés financières pendant la crise des marchés financiers de 2008 et a reçu un total de 18,2 milliards d'euros d'aide

Lire aussi: