Course électorale de Thuringe - Le BSW maintient ses réserves concernant la politique étrangère des alliances.

Malgré les critiques, Sahra Wagenknecht, cheffe de l'Alliance pour le Progrès (BSW), maintient que suite aux élections régionales en Thuringe, ils ne collaboreront qu'avec des partis qui défendent une approche distinctement allemande vis-à-vis du conflit en Ukraine. Katja Wolf, principale candidate du BSW pour les élections régionales en Thuringe, a exprimé cette position lors d'une réunion à Meiningen. Elle a déclaré : "Il y a une demande pour une forte et visible voix thuringienne en faveur d'une résolution diplomatique de la guerre."

Le rôle des États individuels dans la politique étrangère allemande est indéniablement important dans une structure politique fédérale comme celle de l'Allemagne. Par conséquent, exclure les discussions sur la politique étrangère des négociations de coalition au niveau des États est une erreur, selon Wolf, qui s'est exprimée lors d'une réunion organisée par le journal quotidien Freies Wort.

Récemment, Wagenknecht, présidente fédérale et fondatrice du BSW, a déclaré que la position des autres partis sur la politique allemande envers l'Ukraine serait une condition préalable pour les accords de coalition potentiels dans les États allemands de l'Est après les élections régionales à venir. "Nous ne rejoindrons qu'un gouvernement d'État qui, au niveau fédéral, soutient la diplomatie et s'oppose aux préparatifs de guerre", a affirmé Wagenknecht.

Cette déclaration a suscité une vive réaction de la part des autres partis, car la politique étrangère allemande ne relève pas de la compétence des États fédéraux individuels, et parce que la politique allemande actuelle envers l'Ukraine est soutenue par des partis comme le SPD, la CDU et les Verts, qui seraient alors en contradiction avec leurs partis fédéraux s'ils devenaient partenaires de coalition du BSW dans les États.

Lors de la réunion, Madeleine Henfling, principale candidate des Verts pour les élections régionales en Thuringe, a une fois de plus critiqué les déclarations de Wagenknecht et de Wolf. "Nous ne nous conformerons Certainly not to that requirement, Katja", a rétorqué Henfling. Cependant, il n'est pas essentiel de rendre les préoccupations de politique étrangère une condition préalable pour les coalitions au niveau des États, a-t-elle ajouté.

Même la coalition actuelle rouge-rouge-verte en Thuringe depuis 2014 n'aurait peut-être pas vu le jour si ses principaux représentants s'étaient concentrés sur les questions de politique étrangère, a souligné Henfling. Malgré des différences significatives entre la gauche, le SPD et les Verts sur ce point, les trois partis ont pu élaborer une politique efficace pour l'État libre au cours de la dernière décennie. "Les positions différentes sur la politique étrangère peuvent coexister au niveau des États", a conclu Henfling.

Un nouveau parlement régional sera élu en Thuringe le 1er septembre. Selon les récents sondages, le BSW peut s'attendre à une deuxième part des voix d'environ 18 à 20 pour cent - un pourcentage suffisant pour que le jeune parti soit essentiel à la formation du gouvernement, à l'exclusion de la participation de la gauche et de l'AfD.

Après la critique de Henfling, Wolf a suggéré que se concentrer sur la politique étrangère ne devrait pas être une condition préalable pour les coalitions au niveau des États. "Il n'est pas nécessaire de rendre les préoccupations de politique étrangère une condition préalable pour les coalitions au niveau des États", a suggéré Wolf lors de la réunion. De plus, la position de Wolf et de Wagenknecht consistant à exclure les partis ayant des vues différentes sur la politique étrangère pour les accords de coalition pourrait potentiellement perturber les collaborations futures des partis, comme la coalition rouge-rouge-verte réussie en Thuringe.

