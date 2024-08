Le BSW abuse-t-il des élections de l'Allemagne de l'Est?

À la veille des élections régionales en Allemagne de l'Est, Sahra Wagenknecht formule des exigences qui ont peu à voir avec la politique des États fédérés. Cela renforce l'impression que le BSW utilise la Saxe, la Thuringe et le Brandebourg pour influencer la politique fédérale.

Trois semaines avant les élections régionales en Saxe et en Thuringe, les principaux politiques du SPD et de la CDU rejettent les nouvelles conditions fixées par Sahra Wagenknecht pour une éventuelle coalition avec le parti BSW. "Les questions de politique de défense ne sont pas décidées au niveau régional. La demande est une manœuvre tactique", a déclaré Georg Maier, ministre de l'Intérieur et candidat principal du SPD pour les élections régionales en Thuringe, au "Tagesspiegel".

Le BSW ne participera qu'à un gouvernement régional qui rejette clairement les plans de missiles américains, qui augmentent considérablement le risque de guerre pour l'Allemagne, avait déclaré précédemment Wagenknecht à RND. "La déclaration montre que le BSW ne s'intéresse pas à la Thuringe ou à la Saxe, mais seulement aux intérêts du chef de parti", a déclaré Maier au "Tagesspiegel" : "Wagenknecht ne se soucie pas du bien-être des États de l'Est, mais s'intéresse aux élections fédérales et aux intérêts de pouvoir personnel. Elle dicte des conditions de plus en plus élevées pour une éventuelle participation au gouvernement aux associations régionales."

"C'est une forme de chantage qui met particulièrement à l'épreuve la CDU et qui est destinée à la faiblesse. En Thuringe, le candidat principal du BSW, Katja Wolf, devient de plus en plus un pantin qui reçoit des instructions directement de Berlin", a déclaré le vice-président du Parlement régional Maier plus loin. Il n'y a pas de discussions internes au BSW, "parce que le membership est limité à quelques personnes loyales. Le modèle de parti de cadres est de retour, dans lequel une petite nomenklatura dirigée par Wagenknecht et Lafontaine règne."

"Pas influencé par Wagenknecht"

Le secrétaire d'État parlementaire de l'Union, Johann Wadephul, a déclaré au "Tagesspiegel" : "Les décisions de coalition sont prises au niveau respectif. Un gouvernement fédéral dans lequel la CDU et la CSU sont impliquées ne sera pas influencé par Mme Wagenknecht en ce qui concerne. Nous devons chercher un débat de contenu avec elle."

Par le passé, les représentants de la CDU avaient notamment montré plusieurs fois une certaine openness à une éventuelle coalition avec le BSW - malgré le cours pro-russe du parti. Les sondages ont montré à plusieurs reprises que les deux partis pourraient obtenir des majorités. Cependant, la CDU a clairement rejeté une éventuelle coopération au niveau fédéral.

La Commission pourrait exprimer des préoccupations quant à l'influence croissante du parti BSW de Sahra Wagenknecht sur la politique fédérale, compte tenu de leur utilisation apparente des élections régionales en Saxe, en Thuringe et

