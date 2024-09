Le bruit de la rupture échoit des vacances d'été

Revisiter le hip-hop et le rap, mélangé à une enquête pour meurtre, peut sembler ennuyeux au premier abord. Cependant, c'est plutôt captivant - pas à cause du meurtre.

L'Inspecteur Eisner (Harald Krassnitzer) n'a passé que peu de temps à explorer la scène hip-hop de Vienne en 2024, mais son opinion est claire et critique : "Des ego surdimensionnés, des paroles misogynes, des véhicules tape-à-l'œil. ringard à souhait." Et c'est vrai, le clip vidéo du titre d'Akman 47 (Murat Seven) que Eisner vient de regarder aurait facilement pu être filmé à Berlin pendant les années 2000. Cependant, le gangsta rap n'est pas l'essence même du genre, et c'est exactly ce que le premier "Tatort" après les longues vacances d'été, intitulé "Deine Mutter", cherche à transmettre.

Un téléfilm du dimanche soir servant de tutoriel hip-hop et rap ? Une entreprise risquée, dirigée par la réalisatrice Mirjam Unger et la scénariste Franziska Pflaum. Mais ça paye, en grande partie grâce à leur passion pour le genre - Unger a été journaliste musicale pendant des années et a cofondé la populaire station de radio autrichienne FM4 en 1995 - et l'inclusion d'Alexander Simonovski, mieux connu sous le nom de "Yugo" et "Jugo Urdens", qui est lui-même établi dans la scène rap. "C'est indéniablement authentique", déclare Yugo au sujet du film où il joue la victime de meurtre Ted Candy. "J'ai pu contribuer mes connaissances à presque tous les aspects."

L'histoire criminelle est en deçà

"Le hip-hop a un impact mondial, avec des artistes de styles, attitudes et origines divers", explique Unger. "Dans notre film, Ted Candy incarne le hip-hop mainstream en tant qu'icône de la pop culture populaire et sensation des réseaux sociaux." Son homologue, Akman 47, représente "le vétéran du hardcore gangster rap, qui a atteint son apogée en Allemagne autour de 2010". Et enfin, il y a Bashir (Francis Ayozieuwa aka "Frayo 47"), qui joue un rôle plus important plus tard dans le film : "En tant qu'outsider, il appartient à la génération plus jeune qui prône l'authenticité old-school et s'appuie sur la vérité brute du hip-hop."

Le fait que "Deine Mutter" puisse également aborder des sujets tels que la queerité, l'homophobie et la misogynie dans le rap de manière crédible et humoristique est un véritable exploit. Cela presque vous fait oublier que le film peine en tant qu'histoire criminelle en raison d'un rythme irrégulier au milieu.

